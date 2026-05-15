Hoy es un día muy especial en Madrid ya que por fin se celebra el día de San Isidro Labrador que como ya sabemos, es el patrón que la capital (y algunos municipios madrileños) celebran cada 15 de mayo. ¿Pero quién fue San Isidro? Podemos avanzar que fue un campesino muy devoto, e incluso cuenta la leyenda o la tradición que rezaba tanto que incluso se olvidaba de arar los campos y que ángeles del cielo bajaban a ayudarle.

Su milagro además fue hacer brotar un manantial de agua bendita ubicado en Carabanchel y debido a su fe y sus milagros, y sobre todo, que nació en Madrid, acabó siendo proclamado patrón de esta ciudad pero ¿sabías que es también es patrón de los campesinos? Descubramos más sobre la historia de San Isidro y los milagros mas conocidos de este santo que hoy celebra la capital dando pie además a que este año se pueda disfrutar de un puente de tres días.

Historia de San Isidro

Hoy viernes 15 de mayo de 2026, los madrileños celebrarán San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid y de los agricultores. Una fecha muy importante para los madrileños en la que como tradición, acuden a la Pradera de San Isidro para bailar un chotis y disfrutar de las rosquillas. Pero, ¿cuál es la historia de este santo?. La de San Isidro es una figura medieval muy singular. Es en realidad uno de los raros casos de una persona de origen humilde, en este caso un campesino, que ascendió al honor de los altares cuando la gran mayoría de los santos , en ese momento, pertenecían al clero o a la nobleza. Nacido Isidro de Merlo y Quintana, nació en Madrid hacia 1082. Sus padres eran pobres y vivían en una casa modesta cerca de la iglesia de San Andrés. En ese período, la Península Ibérica atravesaba una fase de gran transformación, con la conquista cristiana de Toledo en 1085 y la unificación de varios emiratos árabes bajo el dominio de los almorávides.

La conquista de Madrid por parte de estos últimos obligó a muchas personas a refugiarse fuera de la ciudad. Entre las personas obligadas a huir también se encuentra Isidro que se desplaza a unos cincuenta kilómetros, cerca de Torrelaguna. Analfabeto (algo que era completamente normal en esos días) comenzó a ganarse la vida como agricultor.

Como en el caso de muchos santos medievales, el mito y la realidad se mezclan en la biografía sin que sea posible entender exactamente dónde comienza uno y termina el otro. Isidro, por cierto, era conocido por ser un hombre humilde, sencillo y de gran corazón. En Torrelaguna se enamora de una mujer, María Toribia, con quien se casa . También ella, canonizada, será conocida con el nombre de Santa María de la Cabeza. Tras casarse Isidro se pone al servicio de un hacendado, Juan de Vargas.

Los milagros de San Isidro

El documento más antiguo y prácticamente la única fuente (escrita en el siglo XIII) que narra la vida del Santo es el llamado «Código de Juan Diácono», un texto anónimo de 25 hojas de pergamino agrupadas en tres cuadernos escritos en latín medieval. Narra una lista de milagros recogidos «para mayor gloria de San Isidro», sustentada en relatos orales de testigos coetáneos al cronista.

Uno de ellos tiene que ver con su fe, su paz interior y el hecho de que durante el día se detenga en la oración, despertando la envidia de los demás trabajadores que lo denuncian ante el patrón haciéndolo pasar por un holgazán . Pero los rumores difundidos por las malas lenguas no tienen otro efecto que avivar la confianza del dueño en Isidro que, a pesar de las pausas, siempre cumple con sus quehaceres. Según la tradición popular, los ángeles comienzan a arar en su lugar para que no se retrase en su trabajo mientras va a Misa. El Santo también es acusado de robar grano de sacos para llevarlo al molino. De hecho , tomó algunos para donarlos a los necesitados, pero cuenta la tradición que cuando llegó el maestro, el grano estaba milagrosamente en su lugar.

También es proverbial su bondad y caridad hacia los pobres a los que nunca niega un plato de comida. Uno de los milagros más conocidos que se le atribuyen está ligado a un accidente familiar en el que se narra la tragedia de un niño que cae accidentalmente a un pozo de casi treinta metros de profundidad. Isidro, con sus oraciones, consigue subir el nivel del agua hasta el borde, permitiendo así que el niño suba al pozo y se salve. Otro milagro que obró es cuando una vez hizo brotar un arroyo de una roca para dar agua a su amo sediento.

La muerte y canonización de San Isidro

Isidro muere hacia 1172 . Después de unos cuarenta años, el cuerpo fue exhumado por aclamación popular del cementerio madrileño de San Andrés y trasladado a la cercana iglesia del mismo nombre; la gente ya se dirigía a él para pedirle favores relacionados con cultivos y campos. La iconografía lo muestra vestido de campesino y con el azadón en la mano. A veces se representa cerca de un pozo, una fuente de agua milagrosa o con otros símbolos de la fertilidad de la tierra. En otras representaciones se ven ángeles guiando a los bueyes mientras lee y reza.

Canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV, junto con Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola y Francesco Saverio, es el patrón de Madrid y protege a los trabajadores, tramperos y agricultores. Además de en España, es venerado en Italia (en particular en Cerdeña) y en países sudamericanos.

¿Por qué se celebra el 15 de mayo?

El Papa Paulo V, tras el Concilio de Trento, revisó las tradiciones y decidió beatificar al santo en 1619, fijando además la celebración de la festividad de San Isidro Labrador el 15 de mayo. Sólo tres años después, en 1622, Gregorio XV lo canonizó. En el decreto se refirió a la fiesta de la traslación, en relación al mencionado traslado del cuerpo incorrupto del cuerpo del santo a la Iglesia de San Andrés en el año 1212.

Con el paso de los años la festividad ha ido ganando cada vez más popularidad en la ciudad con el paso de los años. Se trata de una celebración muy querida por los madrileños, que se visten de chulapas y chulapos. Este 2021 hay programadas varias actividades en el auditorio del Parque Forestal de Entrevías, en Conde Duque y en Matadero.