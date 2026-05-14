Cortes de tráfico y calles cortadas en Madrid por San Isidro 2026

La celebración de San Isidro 2026 en Madrid volverá a concentrar gran parte de la actividad festiva en el distrito Centro y en otras zonas emblemáticas de la ciudad, lo que implicará la aplicación de importantes cortes de tráfico. Durante varios días, especialmente en torno al 14 y el 17 de mayo de 2026, se prevén cortes puntuales y restricciones de acceso en diferentes calles del centro histórico.

«Hace ya más de cuatro siglos que San Isidro Labrador fue nombrado protector de las murallas de Madrid y de sus vecinos. Cuatrocientos años en los que los madrileños hemos ido recordando su memoria y su ejemplo. Por eso, cada primavera, en los días grandes de mayo, Madrid se engalana para celebrar a su patrón y vivir intensamente una tradición que forma parte de nuestra identidad», explica José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Cortes de tráfico en San Isidro 2026

«La ciudad de Madrid acoge del 14 al 17 de mayo de 2026 en el marco de las celebraciones de San Isidro 2026, varias actividades culturales al aire libre que contarán previsiblemente con una importante asistencia de personas (alrededor de 8.000 asistentes en los momentos de mayor afluencia) lo que conllevará en determinados momentos saturaciones del espacio público que tendrán inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada sobre todo en el entorno del lugar en el que se celebrarán los eventos»

Jardín de las Vistillas

El horario de los eventos culturales será el siguiente: el 15 de mayo de 2026, en dos franjas, de 10:30 a 14:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas; el 16 de mayo de 2026, de 12:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas; y el 17 de mayo de 2026, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas. Además, el domingo 17 de mayo de 2026, entre las 16:00 y las 17:00 horas, se celebrará un pasacalles que partirá de la Puerta del Sol y recorrerá las calles Arenal, Vergara, Requena, Plaza de Oriente y Bailén hasta llegar al Jardín de las Vistillas.

Del 14 al 17 de mayo de 2026, desde las 11:00 horas hasta las 00:30 horas, se prevén restricciones y/o cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la Plaza de Gabriel Miró, San Buenaventura, Yeseros, Morería, Don Pedro (en el tramo comprendido entre Bailén y la Plaza de Gabriel Miró) y Beatriz Galindo (desde su acceso por la calle Segovia).

Asimismo, el 17 de mayo de 2026, con motivo del pasacalles programado entre las 16:00 y las 17:00 horas, se producirá un corte de tráfico en la calle Bailén y en el túnel en ese mismo intervalo horario.

Por otro lado, con motivo de la Procesión de San Isidro Labrador en el distrito Centro, el 15 de mayo de 2026, entre las 19:00 y las 21:00 horas, se contemplan cortes de tráfico en las calles Toledo, Plaza de Segovia Nueva, Puerta Cerrada, San Justo, Sacramento, Mayor, Plaza de la Villa, Plaza de la Provincia e Imperial.

Plaza Mayor

El horario de los eventos culturales en la Plaza Mayor será el siguiente: el 15 de mayo de 2026, de 11:00 a 13:00 horas, de 20:30 a 21:00 horas y de 21:30 a 23:00 horas; el 16 de mayo de 2026, de 11:00 a 14:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas; y el 17 de mayo de 2026, de 11:30 a 14:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas. Además, el viernes 15 de mayo de 2026, entre las 20:30 y las 21:00 horas, la Procesión del Santo Silencio transitará por la Plaza Mayor.

Si bien en principio no están previstos, en caso de elevada afluencia de público y con el objetivo de garantizar la seguridad vial en la zona, durante los días y horarios de las actividades la Policía Municipal podrá efectuar cortes de tráfico en el entorno. Con motivo de la Procesión de San Isidro Labrador en el distrito Centro, el 15 de mayo de 2026, entre las 19:00 y las 21:30 horas aproximadamente, se prevén cortes de tráfico en las calles Toledo, Plaza de Segovia Nueva, Puerta Cerrada, San Justo, Sacramento, Mayor, Bailén, Plaza de la Villa, Ciudad Rodrigo y Plaza Mayor.

Centro Cultural Matadero

Del 14 al 17 de mayo de 2026, la apertura de puertas y el inicio de la actividad en la zona gastronómica, barras y juegos se realizarán de 19:00 a 23:30 horas. Los conciertos programados tendrán lugar las noches del 14 al 16 de mayo de 2026 en horario de 20:30 a 23:30 horas, mientras que el 17 de mayo de 2026 se celebrarán de 20:30 a 23:00 horas. En cuanto a la localización, los eventos culturales se desarrollarán en la plaza del Centro Cultural Matadero, situada en la Plaza de Legazpi, número 8, en el barrio de Chopera, dentro del distrito de Arganzuela.

Matadero Madrid dispone de nueve puntos de acceso: Paseo de la Chopera, 21; Paseo de la Chopera, 6; Paseo de la Chopera – Plaza del General Maroto; Vado de Santa Catalina – Plaza de Legazpi; Ribera norte del río Manzanares – Madrid Río (acceso desde el margen sur); Puente Cáscara del Matadero; Puente Cáscara del Invernadero; Ribera sur del Manzanares – avenida del Manzanares; y Ribera norte del Manzanares – avenida del Manzanares.

Para facilitar las labores organizativas previas y posteriores a la celebración del evento, se ocuparán las reservas situadas en el interior del aparcamiento de la Casa del Reloj los días 14 y 15 de mayo de 2026 en horario de 15:00 a 00:00 horas, y los días 16 y 17 de mayo de 2026 en horario de 08:00 a 00:30 horas. Como complemento, desde las 08:00 horas del 7 de mayo hasta las 23:59 horas del 20 de mayo de 2026 se registrará una ocupación en las inmediaciones del Paseo de la Chopera, entre los números 61 y 65.