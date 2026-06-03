La defensa de Mazón se prepara para pedir la nulidad de actuaciones ordenadas por la juez de la DANA

La defensa del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que dirige el prestigioso abogado alicantino Ignacio Gally, efectuará, a partir del momento en que se le dé acceso y traslado efectivo de las actuaciones llevadas a cabo por la instructora del caso de la DANA de Valencia, un detenido análisis de la causa y valorará la interposición de los recursos y solicitudes que en derecho procedan, incluidas, en su caso, la impugnación de las diligencias que a juicio de la citada defensa hayan excedido los límites propios de la instrucción o hayan afectado indebidamente a derechos fundamentales, según ha manifestado esa misma parte en un comunicado, tras conocerse la estimación del recurso de apelación por la Audiencia Provincial de Valencia que permite al ex presidente personarse en la causa. Lo que hasta ahora le había denegado la juez.

La dirección letrada de Carlos Mazón entiende que la estimación del citado recurso confirma que su defensa debía poder intervenir en una causa en la que, según sostiene, hace meses que se han practicado diligencias que afectaban directamente al ex presidente.

El propio auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) había descartado la existencia de responsabilidad penal y, además, el alto tribunal valenciano recordaba en el mismo la doctrina jurisprudencial aplicable sobre los límites de la instrucción cuando se practican diligencias sobre personas que no están formalmente investigadas.

En ese contexto, la admisión de la personación de Carlos Mazón por parte de la Audiencia Provincial de Valencia permite ahora examinar con rigor técnico todo lo actuado, tanto en relación con las diligencias ya practicadas como con las que en el futuro puedan acordarse.

La defensa de Carlos Mazón sostiene, también, que actuará con plena lealtad procesal, pero a la vez con la máxima firmeza en la tutela de los derechos de su defendido. Y que su personación no altera lo esencial, que es, según expone, que los órganos judiciales no han apreciado indicio alguno de responsabilidad contra él.

El pasado 20 de abril, la defensa del ex presidente de la Generalitat elevó recurso de reposición (ante el propio juzgado), a través del cual reclama a la instructora de la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, el desbloqueo de los documentos que evidencian que ella lo investiga y su traslado a la Audiencia Provincial de Valencia.

Seis días más tarde, el pasado 26 de abril, la Fiscalía interesó no solo que se aceptara la personación de Carlos Mazón «como parte» del procedimiento en torno a la DANA, sino también que tuviera la posibilidad «de tener conocimiento de las actuaciones procesales» en relación a su propia persona. Es decir, lo que Carlos Mazón reclamaba: los documentos bloqueados por la juez que demuestran que la magistrada le sigue investigando a pesar del auto del Tribunal Superior valenciano.

Más tarde, el 15 de mayo, la juez rechazó la petición de Carlos Mazón para acceder a documentación del juicio para aportarla en su recurso ante la Audiencia Provincial contra la denegación de su solicitud de personarse en la causa.

Circunstancias todas ellas que han generado que una acusación personada en la causa considerase que Carlos Mazón, tal como defiende su abogado, no solo puede solicitar esa documentación, sino que también el hecho de que se le denegase su aportación y de que ahora pueda solicitar nuevas actuaciones puede dar lugar a impugnaciones e incluso a una eventual nulidad, que no sería en ese caso achacable al ex presidente sino a las continuas negativas para que este último tuviera acceso a esas mismas actuaciones contra él mientras no se le permitía por la instructora estar personado.