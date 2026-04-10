Mazón pide a la Audiencia que le deje personarse en la DANA o que se anulen las diligencias contra él

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pide a la Audiencia Provincial de Valencia que le permita personarse en la causa de la DANA o que se anulen todas las diligencias realizadas hasta la fecha que puedan afectarle. Esta es la síntesis del recurso de apelación ante la instancia antes citada, después de que la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, denegara a Mazón su personación en el caso. Motivo por el que Mazón recurre ahora en apelación a la Audiencia de Valencia al considerar que se encuentra en una situación de indefensión porque la magistrada sigue investigándole, sin que pueda defenderse ni impugnar, y puede utilizar las nuevas diligencias para presentar otra exposición razonada contra él.

Hay que recordar que, tal como ha publicado OKDIARIO, la juez de la DANA aseguró en un auto del pasado mayo que no pediría imputar a Mazón hasta que acabase la instrucción. Pero lo hizo a través de una exposición razonada que fue rechazada por unanimidad por los miembros de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En concreto, el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia del ex presidente Carlos Mazón se fundamenta en cinco argumentos. El primero y base de todos los demás es el de la anomalía procesal, desde el momento en que la juez contradice el criterio expresado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en su auto de 23 de diciembre de 2024, en el que se manifestaba que la exposición razonada se elevaría solo al término de la instrucción.

Contradice, también, el criterio de la propia Audiencia Provincial de Valencia, manifestado en el auto de 23 de octubre de 2025, en el que confirmaba que la exposición razonada se elevaría al concluir la investigación.

Pero, además, la propia juez utilizó este mismo argumento en su auto de 5 de mayo de 2025, tal como ha publicado OKDIARIO este miércoles: «La instrucción no está agotada y ha de desestimarse dicha petición de exposición razonada». Pero terminó por presentarla el pasado 24 de febrero, cuando hay diligencias previstas y se acaba de pedir una ampliación de la misma que concluirá el 30 de octubre.

Precisamente, esto es lo que ha provocado que el TSJCV se haya pronunciado de modo contundente en relación a la falta de responsabilidad del ex presidente de la Generalitat en respuesta a la exposición razonada presentada por la instructora.

Sin embargo, las diligencias practicadas contra Carlos Mazón en los juzgados de Catarroja se mantienen vivas en el procedimiento. Y esta circunstancia hace que puedan ser reinterpretadas o reutilizadas contra él en otro momento procesal. De hecho, la propia juez ha manifestado que ella no descarta hacerlo. De modo que la magistrada podría utilizarlo para presentar una nueva exposición razonada. Así, la única manera de combatir la nulidad es mediante la personación.

Por otra parte, como quiera que, como se ha dicho, la juez no siguió el criterio marcado por el TSJCV, la Audiencia de Valencia ni el suyo propio manifestado en el auto de 5 de mayo de 2025 y elevó exposición razonada sin concluir la instrucción y sin que mediara justificación, este hecho lleva a pensar a al letrado que Mazón queda en situación de indefensión a pesar del contundente auto del TSJCV, porque tras el mismo se han practicado diligencias de investigación contra él, que forman parte del procedimiento. Por esta razón, no es descartable que la instructora quiera presentar una nueva exposición razonada. Frente a ello, el único modo que tendría Mazón de impugnar esas diligencias es de su personación.

Además, consideran que algunas de esas diligencias de la juez pueden suponer un supuesto abuso de mandato, porque la Audiencia de Valencia solo autorizaba a preguntar por lo que se pudiera haber oído de las conversaciones con la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, o de los comentarios a raíz de esas mismas conversaciones, mientras que en las testificales la magistrada ha permitido preguntas acerca de la comanda del restaurante El Ventorro o, en el caso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por Marcial Dorado. Preguntas que, para la defensa de Mazón son claramente anulables.

Como quiera que la juez no descarta usar esas testificales, que están en el procedimiento, para pedir una nueva exposición razonada, la única forma de pedir la anulación de las mismas es mediante la personación del propio Carlos Mazón. Es más, la defensa de Mazón entiende que el derecho de su defendido a personarse se produjo ya con la primera diligencia que pudiera afectarle y no deja de tenerlo hasta que termine la instrucción.

Además, la juez sigue investigando a Mazón y recuerda que en la exposición razonada le definió como el principal responsable de una «grosera negligencia» que acabó con la vida de 230 personas. Y cita como evidencia de lo manifestado el hecho de que en el mismo auto en que la magistrada acuerda llamar a Carlos Mazón como testigo, pide a la ex consellera de Hacienda y ex portavoz del Consell, Ruth Merino, para que cuente, expresamente según el auto, que información manejaba Carlos Mazón a las 13:30 horas o quién le transmitía esos mismos datos. La juez, también, sigue pidiendo a los testigos que aporten sus conversaciones con el entonces presidente de la Generalitat.