Mazón da un giro en su estrategia y se persona en la causa para evitar que la juez le siga investigando tras el varapalo del TSJV

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dirigido este lunes un escrito a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia), al que ha tenido acceso OKDIARIO, pidiendo a la magistrada que dirige la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, su personación en la causa como «parte procesal». Mazón ha adoptado esta decisión después de las continuas diligencias que Ruiz Tobarra ha ordenado sobre él. La última de ellas hasta ahora, la de citarle en calidad de testigo. Un hecho que se produce, a su vez, inmediatamente después de que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara por unanimidad los argumentos del auto de instructora para su imputación.

En concreto, el alto tribunal valenciano, en auto de fecha 16 de marzo, no apreció en la exposición razonada de la instructora «un fundamento sólido y objetivo» de que los hechos descritos por ella en su auto de exposición razonada «revistan carácter de delito». Los magistrados dictaminaron también que Carlos Mazón no tenía una «posición de garante», porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de las emergencias.

Carlos Mazón había mantenido desde el inicio de la instrucción una posición de absoluto respeto al procedimiento judicial que había puesto en marcha Ruiz Tobarra desde que, al poco de la riada del 29 de octubre de 2024, ella misma mantuviera una reunión con un grupo de fiscales, como en su día informó el propio Tribunal Superior, tras la que decidió tomar las riendas de las diligencias previas en torno a este caso.

El ex presidente de la Generalitat Valenciana ha venido manteniendo esta misma postura, incluso tras tener conocimiento, a través de otras fuentes, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de pruebas que le afectaban directamente en el ámbito jurídico. Y todo ello, a fin de no obstruir ni en la acción de la propia instructora ni, luego, en la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, como se ha dicho, atendió la exposición razonada de la juez cuando Ruiz Tobarra decidió solicitar su imputación. Y la rechazó por unanimidad.

Pero, una vez el propio Tribunal Superior valenciano ha decidido que no existen indicios para que sea investigado, Mazón cree llegado el momento de analizar de primera mano las diligencias que la magistrada continúa practicando sobre él. A pesar, precisamente, de que el TSJ valenciano haya resuelto que no hay motivos de imputación sobre él.

Así, Mazón ha pedido a Ruiz Tobarra que le tenga por comparecido en la causa y le permita el acceso completo a la misma. Con ello, el ex presidente de la Generalitat Valenciana quiere saber cuál es su posición en la causa. Es decir, si a pesar de que el Tribunal Superior decidió que no existían motivos para su imputación, la juez le sigue investigando, lo que supondría, de facto, un fraude procesal.