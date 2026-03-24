La juez de la DANA se revuelve contra el vapuleo del Tribunal Superior de Justicia y cita a Mazón como testigo

La titular de la Plaza 3 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye las diligencias previas del caso de la DANA, ha decidido llamar en calidad de testigo al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La decisión de la juez se produce ocho días después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazase por unanimidad la petición de la propia magistrada para investigar al ex presidente.

El Alto Tribunal valenciano no apreció en la exposición razonada de la instructora «un fundamento sólido y objetivo» de que los hechos descritos por ella en su auto de exposición razonada «revistan carácter de delito». Los magistrados dictaminaron también que Carlos Mazón no tenía una «posición de garante», porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de las emergencias.

Ahora, la juez, a pesar de que el TSJ le ha dicho ya por activa, por pasiva y por unanimidad que no hay motivos para imputar a Mazon, la juez ha decidido dar otra vuelta en torno a una supuesta inculpación del ex presidente, que ya le han rechazado más altos tribunales.

De hecho, ella misma precisa, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que: «No aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa» (en el envío del Es-alert). De este modo, continúa: «No es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical».

El auto de la juez a través del que llama a declarar como testigo a Carlos Mazón se produce también la misma mañana en que OKDIARIO ha adelantado que el abogado Rubén Gisbert, que ostenta la dirección letrada de una de las acusaciones particulares en el caso de la DANA, ha recurrido el archivo de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de la querella presentada contra la juez que instruye la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, y el marido de esta, el también magistrado, Jorge Martínez Ribera, por hasta seis posibles delitos.

En concreto, el auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicas del 29 de octubre de 2024 relacionados con la DANA se efectuarán una vez que el auto del Tribunal Superior valenciano adquiera firmeza.

La juez acuerda también la testifical de la ex portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino y requerir a varios alcaldes para que aporten voluntariamente los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes del día de la DANA con distintas autoridades y miembros del Centro de Cooperación Operativa Integrado (CECOPI).