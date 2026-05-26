Quién es Borja Iglesias, delantero de la Selección en el Mundial 2026: edad, su pareja, cuánto cobra y por qué le llaman El Panda

La convocatoria de Borja Iglesias para disputar el Mundial 2026 con la Selección Española supone uno de los grandes reconocimientos a la trayectoria del delantero gallego. El atacante, que ha desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol español, estará presente en la gran cita internacional que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, representando también al Celta de Vigo en el torneo más importante del fútbol mundial.

Cuántos años tiene Borja Iglesias

Borja Iglesias nació el 17 de enero de 1993 en Santiago de Compostela, por lo que afronta el Mundial 2026 con 33 años. El delantero llega a la competición internacional en un momento importante de su carrera deportiva, formando parte de la lista de convocados de España para el torneo que se disputará en territorio americano.

El atacante gallego suma experiencia en el fútbol profesional después de varias temporadas compitiendo al máximo nivel en el campeonato español. Su llamada para el Mundial supone además un premio a su continuidad y rendimiento dentro del fútbol nacional.

De dónde es Borja Iglesias

El futbolista nació en Santiago de Compostela, en Galicia, donde comenzó sus primeros pasos en el fútbol antes de dar el salto a categorías superiores. Su progresión llamó pronto la atención y en 2007 pasó a formar parte del Valencia CF, club en el que permaneció durante tres temporadas.

Durante esa etapa inicial actuó como extremo, antes de evolucionar hacia la posición de delantero centro con la que terminaría consolidándose en el fútbol profesional. Galicia sigue teniendo un peso importante en la identidad personal y deportiva de Borja Iglesias, muy vinculado siempre a sus raíces.

En qué equipos ha jugado Borja Iglesias

La trayectoria deportiva de Borja Iglesias ha estado marcada por diferentes experiencias dentro del fútbol español. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Villarreal, Celta, Real Zaragoza, Espanyol y Real Betis.

Su evolución fue progresiva hasta convertirse en uno de los delanteros más conocidos de la Liga. En cada una de esas etapas fue construyendo una identidad propia tanto dentro como fuera del terreno de juego, algo que terminó aumentando todavía más su popularidad entre los aficionados.

El delantero gallego ha pasado por distintos contextos competitivos y vestuarios, acumulando experiencia tanto en Segunda División como en la máxima categoría del fútbol español.

Quién es la pareja de Borja Iglesias

La pareja de Borja Iglesias es María Valero, una creadora de contenido valenciana con una importante presencia pública y una amplia actividad en redes sociales. María Valero desarrolla su trabajo como humorista, actriz, presentadora y creadora digital.

Además de estudiar Comunicación Audiovisual, también se formó en Interpretación y Locución Publicitaria. En plataformas como Instagram y TikTok reúne cientos de miles de seguidores gracias a sus vídeos de humor y sketches cortos, en muchos de los cuales aparece junto al propio Borja Iglesias.

La relación entre ambos es conocida entre los seguidores del delantero, especialmente por las publicaciones compartidas en redes sociales y el contenido humorístico que realizan juntos.

Cuánto cobra Borja Iglesias

El último contrato conocido de Borja Iglesias sitúa sus ingresos en torno a 2,9 millones de euros brutos anuales, alrededor de 241.000 euros al mes y cerca de 56.000 euros a la semana. El delantero gallego ha mantenido durante los últimos años un perfil consolidado dentro del fútbol profesional español, lo que le ha permitido firmar contratos importantes en equipos de Primera División.

Por qué llaman El Panda a Borja Iglesias

El apodo de ‘El Panda’ acompaña a Borja Iglesias desde su etapa en el Celta B, entre 2013 y 2017. El origen del sobrenombre está relacionado con la canción ‘Panda’, del rapero Desiigner, muy escuchada en aquel vestuario durante aquellos años.

Borja Iglesias, gran aficionado al hip hop y al rap, compartía junto a sus compañeros esa música en el día a día del equipo. Con el tiempo, el grupo empezó a referirse internamente como ‘Panda Team’ y el sobrenombre terminó asociándose directamente al delantero gallego.

El mote acabó trascendiendo al ámbito deportivo y se popularizó entre aficionados, periodistas y comentaristas. El propio futbolista asumió el apodo con naturalidad hasta el punto de tatuarse un oso panda en el tobillo. Además, algunas de sus celebraciones también han hecho referencia al animal, aunque en ciertos casos estaban relacionadas con el videojuego Gang Beasts, habitual entre algunos futbolistas del vestuario.

Por qué se pinta las uñas Borja Iglesias

Borja Iglesias contó en una entrevista que comenzó a pintarse las uñas en 2020, durante el confinamiento, junto con su anterior pareja. En aquel momento aún no lo hizo público ni se dejó ver con ellas, sino que fue tiempo después, tras el asesinato de George Floyd, cuando comenzó a pintárselas de negro públicamente para dar visibilidad a la causa y combatir el racismo. A veces se la pinta de colores o con dibujos: No lo hago siempre, depende de mis ganas».