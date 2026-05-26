El padre de Ansu Fati carga contra De la Fuente: «Mi hijo está a un nivel superior pero la selección no lo ha visto»

El padre de Ansu Fati ha arremetido contra Luis de la Fuente por no convocar a su hijo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Bori Fati, quien nos acostumbró durante sus inicios en el Barcelona a hablar sin tapujos ante los medios acerca de la estrella en ciernes, asegura que el jugador del Mónaco «está a un nivel superior al de cualquier otro delantero español», pero que «la selección no lo ha visto así».

De la Fuente comunicó su lista de 26 futbolistas este lunes, en la que España cuenta con ocho hombres de ataque. Ninguno de ellos es Ansu, a quien el seleccionador sí se llevó en alguna ocasión puntual, pero que no ha considerado suficientes sus 12 goles en 30 partidos esta temporada para hacerle un hueco en su lista para el Mundial.

«Terminó la liga francesa con el Mónaco a un nivel superior al de cualquier otro delantero español. Pero si la selección no lo ha visto así, no hay nada más que hacer», afirmó Bori Fati en declaraciones a EremNews. En cualquier caso, el padre del futbolista no valora su ausencia con la selección como una injusticia y la achaca más a la falta de continuidad en su temporada como cedido en el equipo del Principado.

«Si Ansu hubiera tenido regularidad durante mucho tiempo, seguramente habría vuelto a la selección. Eso es evidente. Pero venía de un periodo complicado en el que no estaba jugando», explicó Bori Fati, el padre de un Ansu que llegó a portar el número 10 del Barça tras la marcha de Leo Messi, dorsal cuyo dueño es ahora Lamine Yamal.

Ansu Fati, culé dos años más

«Terminó la temporada muy bien. Luis de la Fuente confía en otros jugadores y hay que respetarlo. Teníamos la esperanza de que Ansu estuviera en la lista, pero no ha sido así y toca aceptarlo», zanjó. Fati renovó el pasado verano con el Barcelona hasta 2028 antes de salir cedido al Mónaco y lo cierto es que a día de hoy las lesiones le están empezando a respetar después de vivir un verdadero calvario. De ahí su progresión y la vuelta de su olfato goleador.