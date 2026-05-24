Gavi vuelve, Joan García se queda y peligra la presencia madridista en la convocatoria del Mundial

La lista de todos se dará a conocer este lunes a las 12:30 en el Espacio Movistar del edificio Telefónica de Madrid. Luis de la Fuente desvelará el nombre de los 26 jugadores que estarán en el Mundial que se celebrará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Y no será un momento cualquiera. Será el pistoletazo de salida hacia la segunda estrella.

Porque España ya no viaja al Mundial de 2026 como una selección aspirante, prometedora o en reconstrucción. Viaja como campeona de Europa y como una de las grandes favoritas para conquistar el segundo Mundial de su historia. Algo que hace no tanto parecía una utopía y que hoy, en cambio, se contempla con absoluta naturalidad dentro del fútbol europeo.

España ha vuelto a intimidar. Ha recuperado el respeto competitivo que perdió tras la generación de Sudáfrica y ha construido un bloque reconocible, moderno y ferozmente competitivo. Luis de la Fuente ha logrado algo que parecía imposible hace apenas dos años: unir resultados, juego y conexión emocional con la gente. España vuelve a ser un equipo que entusiasma. Y también uno que asusta.

Por eso esta convocatoria tiene un peso diferente. No será simplemente una lista de 26 futbolistas. Será la primera gran declaración de intenciones del seleccionador antes de afrontar el Mundial más ambicioso de la historia, el primero con 48 selecciones y tres países organizadores: Estados Unidos, México y Canadá. En Las Rozas sienten que ha llegado el momento. Y el mensaje interno lleva meses siendo el mismo: España puede ganar el Mundial.

Joan García irrumpe en la lista del favorito

En la portería no habrá demasiadas sorpresas. Unai Simón seguirá siendo el líder bajo palos y uno de los pesos pesados del vestuario. Para De la Fuente es mucho más que un portero: es un futbolista que transmite calma, autoridad y personalidad competitiva.

Junto a él estará David Raya, que llegará tras disputar la final de la Champions frente al PSG, consolidado definitivamente entre los mejores guardametas del continente.

La gran novedad será Joan García. Su aparición resume perfectamente el momento que vive esta selección: talento joven, valentía y ausencia total de complejos. El meta azulgrana convenció al cuerpo técnico desde su debut ante Túnez y ahora parece haber adelantado definitivamente a Álex Remiro.

Y duele, porque Remiro es uno de los jugadores más queridos dentro del grupo. Pero Joan García lleva meses demostrando que está preparado para competir en cualquier escenario.

Una defensa hecha desde la continuidad

En los laterales no existe debate. Marcos Llorente y Pedro Porro ocuparán el costado derecho, mientras que Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo estarán en la izquierda. El del Chelsea, especialmente, llega convertido en uno de los símbolos emocionales de esta España tras su extraordinaria Eurocopa. Su crecimiento competitivo ha sido total.

En el centro de la defensa hay tres nombres prácticamente intocables: Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Pubill. La gran duda aparece en la cuarta plaza. Robin Le Normand parte con ventaja sobre Dean Huijsen porque De la Fuente valora muchísimo la experiencia y el conocimiento de los mecanismos defensivos del grupo. Pero dentro de la Federación existe la sensación de que Huijsen será importante muy pronto. Muy importante.

Gavi vuelve para elevar el carácter competitivo

España seguirá construyéndose desde el centro del campo. Ahí vive el alma futbolística de esta selección. Rodri seguirá siendo el gran líder competitivo del equipo, acompañado por Martín Zubimendi, cuya inteligencia táctica fascina al cuerpo técnico.

A su alrededor aparecerán Pedri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, tres futbolistas capaces de gobernar partidos desde el balón y desde la pausa. También estarán Mikel Merino y Álex Baena, mientras que la gran noticia será el regreso de Gavi.

Porque Gavi representa exactamente lo que esta España quiere transmitir al Mundial: agresividad competitiva, intensidad, presión alta y hambre permanente. Su vuelta añade electricidad emocional a una selección que ya tiene muchísimo talento. La mala noticia será la ausencia de Fermín López, lesionado tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano que le obligará a pasar por quirófano.

La selección de Lamine Yamal

Y luego está el ataque. El lugar donde España vuelve a sentirse capaz de cualquier cosa. Lamine Yamal ya no es una promesa. Es la gran estrella emergente del fútbol mundial y el futbolista que puede marcar diferencias definitivas en un torneo corto. A su lado estará Nico Williams, formando seguramente la pareja de extremos más desequilibrante del Mundial.

La irrupción de Víctor Muñoz puede ser una de las sorpresas de la convocatoria, mientras que Alberto Moleiro parece ganar terreno frente a Yeremy Pino gracias a su creatividad y capacidad para romper líneas.

Arriba estarán Mikel Oyarzabal, el héroe de Berlín, y Ferran Torres. Y la última sorpresa apunta a ser Borja Iglesias, un delantero diferente pensado para esos partidos donde los Mundiales exigen otra clase de soluciones.