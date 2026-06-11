RTVE lleva a Marina Rivers, Darío Eme Hache y Lucía Borro al Mundial 2026 y las redes estallan: «Auténtica vergüenza»

RTVE sigue haciendo de las suyas y esta vez el caso salpica al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En la tarde de hoy han anunciado que van a dar la mayor cobertura digital de su historia en un evento futbolístico de tal calibre, pero la indignación ha llegado cuando las redes sociales han descubierto quiénes van a ser los encargados de ello. En este caso, la corporación pública va a contar con personajes públicos como Marina Rivers, Darío Eme Hache o Lucía Borro.

Las redes sociales han entrado de lleno a la crítica, pues muchos de los usuarios no entienden cómo estos personajes públicos –en su mayoría streamers– han sido elegidos para dichas responsabilidades. Muchos de ellos han criticado que se vaya a pagar con fondos públicos a personalidades como Marina Rivers, por ejemplo.

Muchos usuarios también han querido comparar a las demás televisiones internacionales con RTVE. En el caso de la BBC, por ejemplo, Rooney, Azpilicueta o Alan Shearer serán colaboradores en esta cita mundialista; en el caso de FOX Sports, por ejemplo, habrá dos estrellas mundiales: Thierry Henry y Seedorf. Mientras tanto, un usuario exclamaba que en la televisión española va a haber «youtubers, influencers, una tipa random y analfabetos futbolísticos».

De igual forma, la mayoría de las críticas han ido en la línea de que es un «escándalo que los impuestos paguen influencers», a la vez que se preguntaban: «¿No había periodistas?». El Mundial 2026 comienza hoy con el partido inaugural entre México y Sudáfrica y los espectadores ya esperan ver de qué manera se van a hacer estas retransmisiones.

Programación especial para este Mundial 2026

En este sentido, RTVE tiene en mente diferentes acciones de programación en este Mundial 2026. En primer lugar, habrá tres señales en directo de los partidos más importantes y contenido exclusivo en la plataforma RTVE Play y YouTube. Además, los encuentros de dicha competición se van a poder seguir a través del canal EnPlay.

También se ha anunciado la creación de tres programas nuevos que se podrán seguir en Teledeporte Play: Comenta que sales, CTA y Fútbol de calle. Y, para finalizar, los partidos que se vayan a emitir por TVE se podrán seguir en directo por el canal de YouTube de Teledeporte, aunque tan solo se darán los primeros diez minutos.