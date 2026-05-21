Juega a ser Luis de la Fuente y elige a los 26 jugadores de España para el Mundial

España buscará la segunda estrella mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Del 11 de junio al 19 de julio, el equipo de Luis de la Fuente luchará por ganar una Copa del Mundo en el que parte como favorito tras ser campeón de la Eurocopa en 2024.

El seleccionador de España dará a conocer su lista para el Mundial el próximo lunes 25 de mayo a las 12 horas y queremos que participes para ayudarle a confeccionar el equipo más competitivo posible. Luis de la Fuente ya sorprendió dando una prelista de jugadores en la que no estuvieron incluidos ni Dani Carvajal ni Álvaro Morata.

¿Cuáles son los 26 jugadores que elegirías para el Mundial de Estados Unidos? Haz este divertido test y conviértete en un día en Luis de la Fuente.