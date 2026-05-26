Milagro en Menorca: una furgoneta cae desde nueve metros a una calle frente a un bar en Cala Corb y no hay ni heridos

Milagro en Menorca: una furgoneta cae desde nueve metros a una calle frente a un bar en la zona de Cala Corb y no hay ni heridos. No había nadie en el lugar en el que se precipitó, pese a lo conocido y concurrido que está siempre este establecimiento, y tampoco en el interior del vehículo.

El siniestro ha tenido lugar a primera hora de esta mañana de martes cuando, al parecer, el conductor de la furgoneta de reparto la ha aparcado. Todo apunta a que, por un problema relacionado con el freno de mano, el vehículo habría recorrido sin nadie en su interior 40 metros de una calle hasta alcanzar un muro en la zona de Cala Corb.

Tras destrozar el muro, la furgoneta se habría precipitado desde una altura de nueve metros, cayendo frente a la puerta de un conocido bar.

El suceso ha sacudido la tranquilidad de los vecinos, que en un primer momento se han percatado de que no había nadie en el interior de la furgoneta cuando se han acercado al vehículo.

Rápidamente, tras tener conocimiento de los hechos, la Policía Local se ha personado en la zona y ha procedido a acordonar el lugar de un siniestro que se ha saldado sin víctimas ni tan siquiera heridos, pero que podría haber ocasionado una tragedia.