Los motivos de la personación de Mazón: el ex presidente se harta de que la juez de la DANA lo persiga

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha decidido personarse en la causa de la DANA. El mutismo de Mazón y su entorno acerca de las razones que le han impulsado a ello es total. Pero, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, se trata de una iniciativa dirigida a que la magistrada que instruye las diligencias previas de la causa, Nuria Ruiz Tobarra acabe de una vez con lo que califican de «persecución» hacia la persona de Mazón, en base al sinfín de diligencias que Ruiz Tobarra ha solicitado sobre Mazón, desde que se inició la instrucción, rayando incluso una presunta investigación prospectiva hacia una autoridad que una juez de instrucción no puede investigar por ser aforada. Pero, sobre todo, tras el contundente auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que rechazaba por unanimidad la exposición razonada de la juez para imputar a Mazón. Porque, si no hay imputación, ni motivos que la aconsejen, tampoco debe haber investigación.

Sin embargo, Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado al menos tres diligencias más que afectan directamente a Mazón tras ese auto del TSJCV. De ellas, dos especialmente significativas: la de llamarle a declarar como testigo y la de pedir la testifical de la consellera portavoz el día de la DANA, Ruth Merino, para saber qué habían hablado Mazón y ella en una reunión a mediodía de aquella jornada. Algo inaceptable tras el auto antes citado y, también, para cualquiera a quien se ha rechazado, ya formalmente, imputar en una causa judicial.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal decidió por unanimidad de sus miembros que los indicios que la juez presentaba no eran ni de lejos suficientes para investigar a Mazón. Pero ni eso frenó a la instructora, que desde entonces, el pasado 16 de marzo, ha ordenado nada menos que las tres diligencias mencionadas sobre el citado Carlos Mazón. Esa es la gota que, según las fuentes citadas, habría supuesto el punto de inflexión.

El auto del Tribunal Superior valenciano que exculpaba a Carlos Mazón en respuesta a la citada exposición razonada de la juez, se expresaba en términos tan contundentes que incluso algunas de las partes ya personadas entendían que la instructora dejaría de reclamar una diligencia tras otra en torno a él y que centraría sus indagaciones en el papel de los alcaldes o de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En este último caso, por el imperativo legal de la propia Audiencia Provincial de Valencia.

Pero nada más lejos de la realidad, Nuria Ruiz Tobarra ha seguido solicitando diligencias que afectan directamente al propio Mazón. Algo que, según fuentes próximas al caso, estaría en el origen de la decisión de, por todo ello, tomar papeles en el asunto. De facto, personarse en la causa.

Mazón se persona en la causa en un momento en que, según corre entre las mismas fuentes antes citadas, Nuria Ruiz Tobarra que, como se ha dicho, decidió el pasado día 24 citar como testigo a Carlos Mazón, ha ordenado, casualmente, en vísperas de esa comparecencia, girar la cámara de la sala de vistas.

De modo que, en lugar de enfocarla a ella como hasta ahora, para que no pudieran filtrarse imágenes de los testigos, como fueron en su día la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la CHJ, Miguel Polo, ni de los investigados, durante sus declaraciones, se visualice exactamente a quién está compareciendo, como debe hacer en breve el propio Mazón.

Todo ello sucede en un momento crítico para la propia instructora. Nada menos que dos víctimas han reconocido este pasado domingo públicamente, micrófono en mano y en plena calle, que el marido de la juez intervino en sala en sus comparecencias en calidad de testigos en la causa. Las quejas se acumulan ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior valenciano tiene un recurso sobre la mesa en torno a una querella presentada contra ella. Y hasta dos letrados han solicitado y obtenido amparo del Colegio de Abogados de Valencia frente a ella.

Ahora, la petición de Carlos Mazón, según las fuentes consultadas, pone a Nuria Ruiz Tobarra en una posición crítica. Tanto si acepta su personación como si no lo hace. De facto, podría debatirse entre un presunto fraude procesal o la supuesta nulidad de todas las diligencias ordenadas sobre Carlos Mazón. Pero, en cualquier caso, han sido sus decisiones, las de la propia magistrada, las que la han llevado hasta ahí.