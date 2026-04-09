La juez de la DANA aseguró en un auto en mayo que no pediría imputar a Mazón hasta acabar la instrucción

Nuria Ruiz Tobarra, la juez que instruye el caso de la DANA de Valencia, aseguró en un auto firmado por ella misma el 5 de mayo de 2025 que solo elevaría exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para imputar al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, si «agotada la instrucción» se hallasen «indicios sólidos» contra la persona aforada. Sin embargo, el criterio de la juez dio un giro de 180 grados el día 24 de febrero de 2026, tras destapar OKDIARIO los audios que muestran la injerencia del marido de Ruiz Tobarra, el también juez, Jorge Martínez Ribera, en la causa. Aquel mismo día 24 de febrero, Nuria Ruiz Tobarra se olvidó del auto del 5 de mayo del año anterior y presentó lo que fuentes jurídicas han calificado como una «precipitada» exposición razonada contra Carlos Mazón. Y lo hizo con la instrucción en marcha y lejos de concluir. Muy al contrario de lo que ella misma había asegurado que haría en el auto de mayo ahora recuperado por OKDIARIO.

El 24 de febrero de 2026, en pleno escándalo por los audios destapados por OKDIARIO que prueban que el magistrado Jorge Martínez Ribera, marido de la juez Nuria Ruiz Tobarra, que instruye el caso de la DANA, participó en interrogatorios a las víctimas, la instructora decidió quemar sus naves y lanzarse a por Carlos Mazón a través de una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) . Una de las abogadas entonces personada en la causa detectó «errores esenciales en el relato» de esa exposición razonada. Y otras fuentes jurídicas explican que la citada exposición razonada contenía errores de sintaxis, tesis contradictorias, frases a medio acabar, relato sin establecer nexo causal con ninguna muerte o en el que se introducen valoraciones que nada tenían que ver.

Nueve meses antes, el 5 de mayo de 2025, la magistrada había dictado dictó el auto ahora recuperado por OKDIARIO y en el que solicitaba, entre otras cuestiones, a la petición del abogado Rubén Gisbert, de dar traslado de las actuaciones al Tribunal Superior para la imputación, «en calidad de investigado», de Carlos Mazón.

En el citado auto, la juez se refería expresamente a esta cuestión en el punto tercero de su razonamiento jurídico. Y sostenía al respecto que «entre esas decisiones del juez de instrucción se encuentra la relativa a la remisión de la exposición razonada a la Sala, remisión que se efectuará si, agotada la instrucción, constan indicios sólidos contra la persona aforada frente a la que se dirigió la querella». Para ello, habrán de practicarse todas las diligencias de investigación necesarias en orden a permitir «una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado (…)». Ruiz Tobarra concluye: «La instrucción no está agotada y ha de desestimarse dicha petición de exposición razonada».

El Tribunal Superior frenó en seco la intención de Ruiz Tobarra de imputar a Carlos Mazón, en lo que en los últimos tiempos se había convertido en casi el objeto único de su investigación. Y esa misma precipitación de la juez es la que ha permitido a Mazón blindarse para siempre con su personación, porque si la Audiencia la acepta, se confirmará que la magistrada cometió supuestamente fraude de ley al llamarle a declarar como testigo. Y, si lo rechaza, será imposible imputarle. Además, la presentación de la exposición razonada originó también que corriese por toda España la noticia de la injerencia del marido de la magistrada en la causa, al relacionarla un sinfín de medios con la mencionada exposición razonada.