El precioso pueblo de Gran Canaria que visitará el Papa León XIV y donde nació un campeón de la Selección española

Dentro del recorrido del papa León XIV por España, el Sumo Pontífice visitará las Islas Canarias, con lo que pondrá el colofón a la primera visita del máximo representante de la Iglesia Católica al territorio nacional desde hace 15 años, además de la primera vez que un papa viaje al archipiélago canario siendo obispo de Roma.

El itinerario del Santo Padre incluye las dos principales ciudades de las islas, como son Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En ellas, se acercará a una que, además, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es San Cristóbal de la Laguna, y a otra, considerada uno de los pueblos más especiales de la isla de Gran Canaria: Arguineguín.

Esa localidad cuenta con 2.500 habitantes y está en la zona norte de la isla. Pertenece al municipio de Mogán, con un paraíso por su clima templado (considerado el «mejor del mundo»). Además, su esencia pesquera es perfecta para que las personas se puedan relajar unos días. Uno de sus principales atractivos es la playa de Marañuelas, con un precioso puerto que ha permanecido inalterado desde su construcción.

Secretos del municipio que visitará el Papa

Una de las mejores cosas para hacer en este municipio es recorrer el paseo marítimo junto a las aguas del océano Atlántico hasta llegar a un complejo turístico llamado Anfi del Mar. La instalación cuenta con una playa artificial con arena del Caribe, pero lo más especial son las vistas del atardecer.

Estas son algunas de las maravillas que conocerá el papa León XIV cuando visite la localidad dentro de su visita por España. Arguineguín es también el lugar natal de un gran jugador de fútbol, que además llegó a ser campeón del mundo con España en 2010 y bicampeón de la Eurocopa con España: David Silva. El canario, apodado como ‘El mago de Arguineguín’, jugó en Valencia y Real Sociedad, aunque donde hizo historia fue en el Manchester City, donde ganó 4 ligas inglesas, entre otros trofeos.