El vídeo del padre de Noelia Castillo el día que el Congreso debate blindar la Ley de Eutanasia

El padre de Noelia Castillo ha difundido un vídeo, a través de la Fundación Española de Abogados Cristianos, coincidiendo con que este jueves se debate en el Congreso de los Diputados el blindaje de la Ley de Eutanasia, a través de una proposición de ley impulsada desde el Parlament de Cataluña para reducir al máximo los plazos judiciales en este tipo de procedimientos.

La iniciativa, promovida por Junts, ERC, los Comunes, CUP y PSC, y respaldada también durante su tramitación parlamentaria por Aliança Catalana, pretende limitar la capacidad de los tribunales para intervenir en los procedimientos de eutanasia, dificultando que puedan repetirse casos como el de Noelia Castillo. Ante ello, Abogados Cristianos ha dado voz al padre de la joven, que murió después de someterse a la eutanasia tras un largo proceso judicial.

El padre de Noelia, en el vídeo, denuncia que las administraciones fueron «súper eficaces» a la hora de tramitar la eutanasia de su hija, pero que no pusieron los mismos medios para tratar su enfermedad. «Para la eutanasia han sido muy eficaces, supereficaces. Pero la ayuda que ella necesitaba es la que no le han proporcionado», afirma.

Por otra parte, reclama una mayor inversión en salud mental, para que no vuelva a suceder una situación como la vivida con su hija. «Igual que valoran a la persona que quiere practicarse la eutanasia, tendrían que escuchar a los padres. A mí nunca me han querido escuchar», asegura el padre de Noelia Castillo, quien también advierte de que hay muchos jóvenes en situaciones similares.

«Hay más niñas como Noelia. A una joven de 20, 23 o 24 años hay que darlo todo. Hay que darlo todo», señala, además de pedir que se agoten todas las posibilidades terapéuticas, por parte de las administraciones, antes de ofrecerles la muerte como solución.

La difusión del vídeo coincide además con la visita a España del Papa León XIV, que durante los últimos días ha reiterado la necesidad de proteger toda vida humana y acompañar especialmente a las personas más vulnerables. «Toda vida debe ser reconocida de la concepción hasta su ocaso natural», afirmó el Pontífice en su encuentro con las Cortes en el Congreso de los Diputados.