Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que va a recibir la eutanasia en Barcelona: su edad, qué le pasó y su historia

Barcelona se prepara para un hecho histórico y emotivo: Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, recibirá eutanasia este jueves tras años de lucha legal para ejercer su derecho a morir. Su caso ha generado un intenso debate social, ético y jurídico en España y Europa, y pone sobre la mesa la tensión entre la autonomía personal y la oposición familiar.

¿Quién es Noelia Castillo Ramos?

Noelia Castillo Ramos es una chica natural de Barcelona que quedó parapléjica tras un accidente que sufrió años atrás. Desde entonces, su vida cambió radicalmente: la joven quedó dependiente para prácticamente todas sus actividades diarias y con dolor crónico intenso, lo que ha descrito como un sufrimiento «permanente e irreversible».

A pesar de su juventud, Noelia se ha enfrentado no sólo a las dificultades físicas y emocionales derivadas de su lesión, sino también a una larga batalla judicial para que se respetara su derecho a decidir sobre su propia vida. Su historia ha convertido su caso en un referente legal y mediático en torno a la eutanasia en España.

⁠¿Cuántos años tiene Noelia Castillo?

Noelia tiene 25 años y, a pesar de su juventud, su edad adulta le ha permitido ejercer legalmente el derecho a decidir sobre la eutanasia, pero también ha marcado la intensidad de la atención mediática y judicial que su caso ha recibido.

⁠¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos?

La vida de Noelia se transformó radicalmente tras un grave accidente que le dejó parapléjica. La lesión medular fue irreversible, provocándole:

Dependencia total para realizar las actividades diarias.

Dolor crónico intenso y constante.

Limitaciones físicas y deterioro emocional que la llevaron a tomar la decisión de solicitar la eutanasia.

Su caso no sólo se centra en la dimensión médica, sino también en la batalla legal y familiar que tuvo que enfrentar para poder ejercer su derecho a morir con dignidad. Los tribunales españoles y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmaron que su solicitud cumplía con la ley, permitiéndole continuar con el procedimiento.

⁠¿Quién es la madre de Noelia Castillo?

La madre de Noelia, Yolanda Ramos, ha mostrado desacuerdo con la decisión de su hija de recibir la eutanasia, pero ha decidido acompañarla hasta el final y brindarle apoyo emocional en sus últimos días. Por el contrario, el padre de Noelia se opuso firmemente, recurriendo a instancias judiciales y contando con el respaldo de organizaciones como Abogados Cristianos para intentar frenar el procedimiento.

⁠La entrevista a Noelia Castillo

Antes de recibir la eutanasia, Noelia concedió entrevistas en televisión, donde explicó sus motivaciones con absoluta claridad y firmeza. Entre sus declaraciones más destacadas: