Pedro Sánchez se pone a animar a España tras no recibir a la Selección y la alaba por ser un equipo «diverso»

Pedro Sánchez se ha grabado un vídeo en el que anima a la selección española, que este lunes debuta en el Mundial 2026, y en el que alaba al equipo de Luis de la Fuente por ser un equipo «joven y diverso». El presidente del Gobierno, que no recibió a los jugadores antes de viajar a Estados Unidos, busca tener una imagen de unidad ante los escándalos que continuamente le rodean.

«Hay imágenes que se quedan grabadas en la memoria, como por ejemplo aquel penalti que paró Casillas ante Paraguay, el gol de Puyol contra Alemania o el gol de Iniesta que nos hizo campeones del mundo», empieza Sánchez en este vídeo difundido en sus redes sociales.

«Empieza el Mundial y tenemos el mejor equipo, joven, diverso y además con mucha experiencia», añade Pedro Sánchez, que especifica que este es un equipo «diverso», volviendo al discurso de la izquierda que ya hicieron en la Eurocopa 2024, donde quisieron apropiarse del equipo nacional por algunos perfiles de los jugadores.

«Muchos de estos jugadores ya nos trajeron a casa la Eurocopa de 2024. «Y ahora vamos a por la segunda estrella», continúa Pedro Sánchez, que especifica que sería «la tercera para el fútbol español, porque como sabéis, la selección femenina de fútbol también consiguió la suya allá por 2023».

Por último, Pedro Sánchez, acorralado por la corrupción y en el día en el que su mujer, Begoña Gómez, vuelve a declarar en la justicia, explica que «estoy seguro de que estas semanas serán inolvidables, porque un Mundial no va sólo de fútbol. Va de ir todos a una, apoyar a nuestros jugadores y, sobre todo, de disfrutar con los nuestros. Porque La Roja es el orgullo de todo un país, el orgullo de toda España, así que vamos a por todas».

España debuta este lunes en el Mundial 2026 ante Cabo Verde en Atlanta. Además, en fase de grupos se enfrentará también a Arabia Saudí y ante Uruguay.