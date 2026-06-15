La Sagrada Familia se convierte en el Lego más grande de la historia: 12.060 piezas y un precio de 750 euros

Hay construcciones que trascienden su condición de edificio para convertirse en símbolos universales. La Sagrada Familia de Barcelona es una de ellas. Su silueta inconfundible, las torres que parecen desafiar la gravedad y la imaginación desbordante de Antoni Gaudí han fascinado a millones de personas durante más de un siglo. Ahora, ese icono de la arquitectura da el salto a otro universo creativo igualmente apasionante: el de Lego. La firma danesa acaba de presentar el set con más piezas de toda su historia, una recreación monumental del templo barcelonés que supera los 12.000 bloques y que promete convertirse en uno de los objetos de deseo más codiciados entre coleccionistas, amantes de la arquitectura y aficionados a la construcción en miniatura.

Un récord histórico para Lego

Lego lleva años compitiendo consigo misma para superar los límites de sus creaciones. Desde gigantes como el Titanic hasta la Torre Eiffel o el Mapamundi, la compañía ha demostrado que sus construcciones para adultos pueden alcanzar dimensiones espectaculares. Sin embargo, ninguna había llegado tan lejos como la nueva Sagrada Familia.

El set, perteneciente a la colección Architecture, cuenta con nada menos que 12.060 piezas, una cifra que lo convierte oficialmente en el modelo con mayor número de bloques jamás lanzado por la marca. Hasta ahora, el récord estaba en manos del Lego Art World Map, que incluía 11.695 piezas. La nueva incorporación no sólo supera esa marca, sino que añade varios cientos de elementos más para alzarse con el primer puesto.

La elección de la Sagrada Familia para ocupar este lugar privilegiado no parece casual. Al igual que ocurre con el templo real, se trata de una construcción ambiciosa, compleja y repleta de detalles que exigen paciencia y dedicación.

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Un homenaje a Gaudí en un año muy especial

La presentación de este impresionante set coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, una de las figuras más influyentes de la arquitectura mundial. Lego ha querido rendir homenaje al creador catalán reproduciendo con enorme fidelidad los elementos más reconocibles de su obra maestra.

No se trata únicamente de recrear un edificio famoso. El proyecto busca trasladar la esencia de la construcción original, reflejando incluso las distintas fases históricas por las que ha pasado la basílica durante más de 140 años.

De hecho, el proceso de montaje del set sigue una secuencia inspirada en la evolución real del templo. Los constructores comienzan levantando el ábside y la cripta para continuar después con las fachadas del Nacimiento y de la Pasión, antes de afrontar las naves principales, las sacristías y las emblemáticas torres que dominan el skyline de Barcelona.

Una réplica llena de detalles

Uno de los aspectos más sorprendentes del nuevo modelo es el nivel de precisión alcanzado. Lego ha dedicado especial atención tanto al exterior como al interior del edificio.

Las fachadas más icónicas aparecen reproducidas con un enorme grado de detalle, mientras que las torres mantienen la verticalidad característica de la obra original. Pero quizás lo más llamativo se encuentra en el interior. Los diseñadores han incorporado un efecto que imita los famosos vitrales de la Sagrada Familia, capaces de inundar el espacio de colores cambiantes cuando la luz atraviesa los cristales.

Para conseguir esa sensación, se han utilizado piezas translúcidas estratégicamente colocadas que recrean los juegos cromáticos que han convertido al templo en una experiencia visual única para quienes lo visitan.

El resultado final alcanza unas dimensiones considerables: 62 centímetros de altura, 47 centímetros de ancho y 39 centímetros de profundidad. Más que un juguete, parece una auténtica pieza de exposición destinada a ocupar un lugar destacado en cualquier estancia.

El auge de la arquitectura en formato Lego

Durante los últimos años, Lego ha ampliado considerablemente su catálogo destinado a adultos. La línea Architecture se ha convertido en una de las más exitosas gracias a la posibilidad de recrear algunos de los monumentos más emblemáticos del planeta.

La Sagrada Familia se suma así a una colección en la que ya figuran construcciones tan reconocibles como la Torre Eiffel, Notre-Dame, el Empire State Building o el skyline de diversas ciudades del mundo. Sin embargo, ninguna había alcanzado hasta ahora la magnitud de esta nueva propuesta.

La elección del templo barcelonés también refuerza el atractivo internacional de una obra que se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de Europa y en uno de los grandes emblemas culturales de España.

Un objeto de coleccionista

Además de ser el set más grande jamás producido por Lego, esta recreación de la Sagrada Familia nace con vocación de convertirse en una pieza de coleccionismo. Su lanzamiento está previsto para el 1 de noviembre de 2026 y tendrá un precio de 749,99 euros en Europa.

La combinación de varios factores juega a su favor: un récord histórico dentro de la marca, un monumento reconocido en todo el mundo, el centenario de Gaudí y una complejidad técnica sin precedentes. Todo ello convierte a este modelo en mucho más que un simple set de construcción.