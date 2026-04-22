Una nave espacial de LEGO bate el récord Guinness tras volar hasta la estratosfera

Una pequeña nave de LEGO ha establecido un nuevo récord Guinness tras ser lanzada a la estratosfera y regresar a la Tierra. La nave está inspirada en la película Proyecto Ave María.

La nave ha sido lanzada a la estratosfera con la ayuda de un globo y ha surcado el cielo a casi 35 kilómetros de la Tierra, antes de volver de una pieza. La figura incluía minifiguras de los personajes de la película; Ryan Gosling como Ryland Grace y el alienígena Rocky.

La nave se fijó en un decorado con un pedestal hecho a medida a bordo de una plataforma de gran altitud propulsada por globos. Fue supervisada utilizando cámaras a bordo y un sistema de seguimiento GPS.

La nave de LEGO giró durante más de ocho horas en el espacio antes de caer de nuevo sobre la hierba. El ascenso se produjo sobre el condado de Gwynedd, en Reino Unido. Esta nave de LEGO se convierte en el lanzamiento y recuperación de un set de LEGO a mayor altitud en la historia.

El ascenso de la nave fue organizado por la agencia aeroespacial Sent Into Space, en colaboración con el Grupo LEGO y los creadores de la película. Los directores, Phil Lord y Christopher Miller, recibieron un certificado oficial por su trabajo. «Estamos increíblemente orgullosos de habernos asociado con Sony Pictures Releasing UK y de haber contribuido a establecer un nuevo récord mundial», dijo el jefe de proyectos de Sent Into Space.

Es el segundo récord Guinness que consigue el equipo de la película después de conseguir uno por el tráiler de película IMAX proyctado a mayor altitud.