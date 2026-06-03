Cambio drástico en el tiempo: lo que viene a finales de semana nadie se lo espera

Lo que viene a finales de semana nadie se lo espera, un importante cambio drástico en el tiempo puede ser una realidad. Tocará estar preparados para un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado en unos días en los que el cambio puede acabar siendo una realidad. Es momento de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a este giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. El tiempo pueden darnos algunas sorpresas inesperadas.

Este tiempo que nos estará esperando puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que cada detalle cuenta. De cara al fin de semana podremos tener una situación muy diferente de la que dejamos atrás, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante una novedad plena que podría acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. Este cambio que quizás no esperaríamos después de unas temperaturas que se han enfilado hasta valores que quizás no habíamos ni visto llegar. A finales de semana nadie se podría esperar encontrarse con este giro radical.

El tiempo sufrirá un cambio drástico

Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno, en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado un giro importante de guion que hasta la fecha no sabíamos y que, sin duda alguna, será una novedad destacada que puede ser esencial.

Una situación que hasta la fecha no sabíamos que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca y que puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de reconocer lo que puede pasar en breve, con un tiempo que sufrirá las consecuencias inesperadas de un giro radical que nos afectará de lleno.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando después de unos días en los que las altas temperaturas han sido claves. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en unos días en los que realmente tocará saber qué puede pasar.

Este cambio de tendencia respecto a las altas temperaturas de días anteriores puede alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas. Tendremos que empezar a ver llegar este cambio que podría convertirse en un problema para muchos. Es hora de saber qué planes podemos hacer siguiendo esta previsión del tiempo de la AEMET.

Lo que viene a finales de semana nadie se lo esperaba

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que la realidad puede sorprendernos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «El tiempo vendrá marcado por el paso de un frente por la mitad norte peninsular, que dejará cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones y la posterior entrada de una masa de aire más fresca. Estas precipitaciones se esperan débiles o moderadas en el área cantábrica y el Pirineo occidental y localmente fuertes, en forma de chubasco y con tormenta, en Cataluña y el norte de Castellón. En la mitad sur peninsular y Baleares, se prevén cielos con intervalos de nubes altas, así como algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo durante la mañana. En Canarias habrá cielos nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur.

Es posible la formación de brumas o bancos de niebla matinales en las costas del mar de Alborán y en puntos del interior del área cantábrica. Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo, localmente de forma notable, salvo en los litorales del sureste y de Tarragona, donde descenderán; también descenderán en las mesetas, Extremadura y, de forma notable, en el norte peninsular. Las mínimas subirán de forma ligera en las mesetas, Aragón y el interior de Cataluña, bajarán también de forma ligera en el norte y Extremadura y se mantendrán sin cambios en el resto. Podrán superarse los 35 grados en zonas bajas de la mitad sur del área mediterránea y del valle del Guadalquivir. Se esperan heladas en las cumbres de los Pirineos. En Canarias subirán las máximas en las islas occidentales».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes en Cataluña y el norte de Castellón. Temperaturas máximas superiores a 35 grados en zonas bajas de la mitad sur mediterránea. Alisio con rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en Canarias. El viento soplará moderado y de componente oeste en la mayor parte de la Península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el mar de Alborán y el litoral cantábrico. Será moderado y de componente sur en Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular. Además, la tramontana podría ser fuerte y con rachas muy fuertes en el Ampurdán, y afectando a Baleares al final. En Canarias, el alisio vendrá acompañado de intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas».