Clima en Castilla y León: día mayormente soleado con algunas nubes y ascenso en temperaturas, según AEMET

Hoy, 3 de junio de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se espera un día poco nuboso, aunque con algunas nubes bajas en el norte. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un notable ascenso, especialmente en las zonas del norte y este. El viento soplará del norte y noreste, girando a oeste, con intensidad generalmente floja, aunque moderándose en el tercio occidental.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 3 de junio

Cielo nublado y brisa agradable en León

El cielo se despereza lentamente en León, presentando un suave manto de nubes que promete una jornada tranquila. Tras una madrugada fresca, con mínimas que rondan los 9 grados, el termómetro ascenderá hasta los 28 grados durante el día, donde la sensación térmica puede parecer algo mayor, alcanzando los 27 grados. Aunque las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, el ambiente se sentirá viciado con una humedad que puede llegar a ser bastante alta, creando una atmósfera algo pesada.

Ya por la tarde, el viento comenzará a hacer acto de presencia, soplando de forma moderada a 15 km/h desde el sur, aunque con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que hará que la brisa sea agradable. La luz del día, que se extenderá desde las 06:46 hasta las 21:54, nos regalará casi 15 horas para disfrutar del esplendor estival, mientras el sol se comporta como un tímido invitado que nos acompaña con su cálido abrazo hasta el anochecer.

Zamora: ambiente gris y ventoso con sol a rayos

Las primeras luces del día en Zamora traen un aire fresco y revuelto, como si la naturaleza misma estuviera indecisa en el umbral del otoño. La mañana se presenta nublada, una suavidad gris que presagia sorpresas, mientras el viento sopla con fuerza, agitando las hojas y ofreciendo una sensación de inestabilidad.

A medida que avanza el día, el sol irá asomando entre las nubes, pero no será suficiente para calentar. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 30°C de máxima, con un viento que alcanzará ráfagas de hasta 80 km/h. La alta humedad podría resultar agobiante, así que es mejor llevar un paraguas a mano y quizás no olvidar la bufanda, ya que la sensación térmica puede ser más baja de lo esperado.

En la ciudad de Salamanca, Ideal para disfrutar al aire libre

Este 29 de octubre, Salamanca amanece con un cielo mayormente despejado, lo que promete una mañana agradable y tranquila. Con temperaturas que rondan los 14°C y una sensación térmica que se siente ligeramente más fresca, los primeros rayos de sol comienzan a calentar el ambiente. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un pico de 29°C, mientras que la humedad, que puede ser notable con un 75%, podría hacer que el día se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, sin riesgo de lluvia y el viento soplará suavemente desde el sur a unos 5 km/h, lo que hace que la tarde sea ideal para disfrutar al aire libre. La puesta del sol, programada para las 21:49, nos regalará cerca de 15 horas de luz, concluyendo una jornada cálida y agradable en la ciudad.

Valladolid: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable durante la jornada, con cielos mayormente despejados y algunas nubes dispersas que no afectarán la tranquilidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 30 grados, con vientos suaves que aportarán una sensación agradable.

Un día como hoy invita a disfrutar del aire libre, ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. Aprovecha el ambiente tranquilo para realizar tus actividades cotidianas con total comodidad.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

En la mañana, Burgos despertará con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con una máxima que alcanzará los 27 grados por la tarde, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Con el sol brillando, es recomendable optar por una vestimenta ligera y cómoda. Aprovecha las horas más cálidas y no olvides un sombrero o gafas de sol para protegerte de los rayos del sol mientras disfrutas de esta espléndida jornada burgalesa.

Palencia: cielo despejado y calor vespertino

Las primeras horas traen un cielo despejado en Palencia, donde la frescura de la madrugada da paso a una mañana que se mantendrá agradable, con temperaturas en torno a los 11 grados. Con el avance del día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar un máximo de 29 grados por la tarde, acompañado de un suave viento que soplará a 15 km/h, proporcionando una sensación muy placentera.

Sin embargo, hacia la tarde podrían presentarse algunas nubes y aunque se espera que la probabilidad de lluvia sea baja, no se descartan ligeras precipitaciones en la noche. Se recomienda estar preparados para el cambio y, sobre todo, disfrutar del contrastante calor vespertino que se avecina.

Cielos despejados y brisa suave en Ávila

Las primeras horas de la jornada en Ávila se presentan con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar del aire matutino. Las temperaturas rondan los 12 grados, lo que invita a un abrigo ligero para comenzar el día. A medida que avance la tarde, el tiempo se mantendrá agradable con máximas alcanzando los 26 grados. La brisa suave del viento, de unos 5 km/h, será un compañero perfecto para actividades al aire libre. No olvides protegerte del sol; unas gafas y una gorra serán tus aliados.

Segovia: cielo despejado y viento suave

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 11 °C. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 24 °C por la tarde, brindando un ambiente más cálido y agradable.

Sin embargo, es importante estar atentos, ya que se prevén ráfagas de viento de hasta 9 km/h que podrían dar un toque de dinamismo al día. Para esta noche, se espera un descenso en la temperatura y una agradable calma en el cielo, ideal para disfrutar del fresco nocturno.

Cielo despejado y tarde agradable en Soria

El día amanece en Soria con cielos despejados, dejando atrás cualquier rastro de nubes. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 10 grados, con una sensación térmica que puede llegar a sentir como 8. La calma del viento, procedente del oeste y soplando a unos 10 km/h, contribuye a una jornada placentera.

Ya por la tarde, las cosas se calentarán, alcanzando una máxima de 27 grados, con una sensación térmica similar. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, ideal para disfrutar de las más de 14 horas de luz que nos brinda el sol al salir a las 06:46 y ponerse a las 21:39. Así que, se prevé una tarde agradable, sin preocupaciones de lluvia a la vista.