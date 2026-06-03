Hoy, 3 de junio de 2026, los cielos en buena parte de la provincia se presentan con intervalos de nubes bajas, aunque se espera que durante las horas centrales aparezcan algunos claros. Se podrían registrar lluvias débiles, sobre todo en el litoral y el interior de Guipúzcoa. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas mostrarán un ascenso generalizado. El viento soplará de forma moderada en la costa y flojo en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias matutinas con sol por la tarde

El cielo de Bilbao se acoge entre nubes, casi como si se desperezara lentamente al amanecer; a primera hora se perciben altas probabilidades de lluvias que podrían interrumpir el descanso de quienes buscan un refugio seco. Las temperaturas rondan los 14 grados, con una brisa suave del norte que acaricia la piel a 10 km/h, aunque el ambiente, en ocasiones, puede sentirse algo pesado debido a la alta humedad.

Ya por la tarde, tras el paso de las nubes, el sol hará su tímido debut, llevándonos hacia una máxima de 26 grados. La jornada promete despejarse, regalándonos horas de luz hasta cerca de las 21:46, con un intervalos de tranquilidad en la tarde y noche donde las lluvias quedarán en el olvido. Ideal para disfrutar de un agradable paseo al aire libre.

Nubes y viento con lluvias matinales en Baracaldo

Las nubes juegan a ser protagonistas en un amanecer inquieto, donde el viento sopla con fuerza, anunciando un día de contrastes. Baracaldo se despierta con un cielo cubierto que promete cambios, a medida que las horas avanzan. La mañana traerá lluvias con un 55% de probabilidad y temperaturas frescas, alcanzando un máximo de 24°C. La sensación térmica se mantendrá en una media entre 15°C y 24°C, mientras las ráfagas de viento alcanzan los 8 km/h.

A medida que la tarde se asome, se espera que la lluvia cese, dejando paso a un ambiente más tranquilo, aunque con un cielo nublado y temperaturas algo más frescas, en torno a los 16°C. La humedad puede llegar a ser del 85%, creando una sensación de agobio, por lo que conviene no olvidar la bufanda y, tal vez, un paraguas por si acaso.

Guecho: ambiente variable con posibles lluvias

Este miércoles amanecerá en Guecho con una atmósfera algo cargada y una probabilidad de lluvia del 55% que podría afectar la mañana, acompañada de un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 22 grados, con la sensación térmica alcanzando los 22, lo que hará que el ambiente se sienta cálido. El viento del norte soplará con una velocidad media de 15 km/h, aunque podría haber rachas que alcancen los 30, por lo que es recomendable tener precaución.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá y para la tarde se espera un cielo más despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. Las temperaturas irán descendiendo ligeramente, marcando 19 grados por la tarde y 17 en la noche. La humedad relativa máxima del 85% dará una sensación de pesadez, así que aunque habrá horas de luz desde las 6:33 hasta las 21:47, la jornada se caracterizará por un tiempo variable.

Santurce: nubes y claros con ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo moderadamente variable, con nubes que se alternan con claros. Durante la mañana, existe una ligera posibilidad de lluvia, mientras que la tarde se mantendrá seca y con temperaturas cómodas, rondando los 23°C. Un viento suave, predominante del norte, acompañará la temperatura, creando un ambiente agradable.

Es un momento propicio para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La combinación de un tiempo templado y un cielo despejado permitirá que el día se desarrolle sin contratiempos, invitando a aprovechar al máximo cada momento.

Cielos nublados al amanecer y sol por la tarde en Basauri

Las nubes cubrirán Basauri durante la mañana, creando un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 14 grados. Es posible que algunas gotas de lluvia aparezcan, pero no será una jornada muy lluviosa. A medida que avance el día, el cielo se despejará y las temperaturas alcanzarán hasta los 26 grados en la tarde, brindando un desnivel agradable para disfrutar del aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y aprovechar el sol que asomará en la tarde.