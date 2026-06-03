Llega ‘El Niño’ y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico del clima para este verano

El nuevo pronóstico del clima para este verano se empieza a notar con El Niño el primer impacto del fenómeno que empezamos a ver ya mismo. Estamos ante un cambio de tiempo que puede ser el que nos afectará de lleno en unos días en los que quizás tocará estar preparados para algunos cambios que serán una realidad en breve. Nos enfrentamos a un giro radical que podemos empezar a visualizar una novedad que nos golpeará con fuerza.

Lo que tenemos por delante este verano, puede cambiar por completo la forma en la que nos vamos a enfrentar a una situación que nadie hubiera imaginado. En especial en estas jornadas en las que quizás tendremos que ver llegar un fenómeno poco común. El tiempo nos guarda más de una sorpresa con una situación que estamos empezando a ver y que realmente podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Los expertos no dudan en intentar adelantarse a lo que está por llegar, una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar y que realmente será clave que tengamos en cuenta.

El clima para este verano se empieza a notar este fenómeno

Este verano puede ser mucho más duro de lo que nos lo imaginaríamos. En especial, si tenemos en cuenta que estamos a primeros de junio y ya tenemos por delante una serie de situaciones que nos afectarán de lleno. Las temperaturas se han disparado y pueden acabar siendo un problema.

Por lo que, quizás tendremos que empezar a ver llegar algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos darán un plus de buenas sensaciones. En esencia lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Es hora de saber lo que nos estará esperando cuando estaremos ante una subida de temperaturas que ya ha batido todos los récords, pero cuidado que lo que está por llegar puede ser incluso peor de lo esperado. Tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser claves.

Este tiempo de verano estará marcado por un fenómeno el Niño que estos días se convierte en Super Niño y hace que nos preparemos para lo peor. Con la mirada puesta a una situación que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración y que puede ser esencial que tengamos en mente en estas próximas jornadas.

Llega el Niño con este primer impacto

Lo que estamos viendo en estos días puede ser solo la antesala de algo más, tenemos por delante una serie de cambios que acabarán marcando la diferencia. Sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estas próximas jornadas.

Los expertos de la AEMET no dudan en intentar adelantarse a lo que está por llegar. Tal y como nos explican desde Meteored: «Después de dos años coqueteando con La Niña, con sus sequías insistentes y rindes recortados en gran parte del centro argentino, el Pacífico ecuatorial está cambiando de turno. Las aguas superficiales de ese cinturón estrecho cerca del llevan varios meses calentándose, con valores que están amplia y significativamente por encima del promedio. Antes de publicar gráficos apocalípticos y títulos que solo buscan ganar clicks, conviene frenar y basarse en lo que dice la ciencia. El sistema sigue en fase neutra. El índice Niño 3.4 relativo, el termómetro oficial del fenómeno, marcó +0,52 °C la semana del 10 de mayo, todavía dentro del rango de neutralidad. Lo distinto es que ahora todo apunta hacia arriba: temperaturas, vientos del oeste, modelos sincronizados».

Siguiendo con la misma explicación: «El Centro de Predicción del Clima de la NOAA mantiene la «Vigilancia de El Niño», indicando que los modelos coinciden en el desarrollo de El Niño para el próximo mes y que persista durante el verano 2026-27 del hemisferio sur. Y aclara que aunque la confianza de que surja El Niño ha aumentado desde abril, aún existe una incertidumbre considerable respecto a la intensidad máxima del evento, ya que ninguna categoría de intensidad supera una probabilidad del 37 %. En otras palabras, El Niño llegará pero aún es prematuro afirmar que será un evento fuera de norma En lo que es claro el informe de NOAA es en afirmar que los eventos más fuertes de El Niño no garantizan impactos más severos, solo sin indicadores que ciertos impactos vean magnificada su probabilidad de materialización».

La situación podría complicarse por momentos: «En resumen, lo que indica NOAA es que es probable que El Niño se desarrolle entre este mes y julio de 2026 (la chance es del 82 %) y que hay un 96% de probabilidad que continúe entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 (verano del hemisferio sur). Lo que no dice NOAA es que el evento será extremo, ya que ninguna de las previsiones sobre las categorías de intensidad supera la probabilidad del 37 %. El BoM, el servicio meteorológico australiano, coincide en el diagnóstico: el océano se sigue calentando, pero todavía falta el acople con la atmósfera. Los vientos alisios no aflojaron del todo, y sin esa danza coordinada entre mar y aire, no hay Niño consolidado».