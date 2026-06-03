Selección de Cabo Verde para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La ampliación del número de participantes del Mundial de fútbol hasta las 48 selecciones ha permitido que algún invitado inesperado se cuele en la fiesta. Cabo Verde sorprendió en la fase de clasificación africana, sellando su billete a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá con una celebradísima victoria por 3-0 ante Eswatini. Los caboverdianos se echaron a las calles para festejar la primera clasificación de su país a un Mundial. Un torneo al que llega como una de las cenicientas, pero sin nada que perder y con el aliento de todo un país deseoso de ver a los suyos en una cita de este calibre.

Grupo de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026

Cabo Verde, conformado por medio millón de habitantes, es el segundo país más pequeño en participar en un Mundial de fútbol, sólo por detrás de Islandia. El equipo caboverdiano se medirá a otra selección pequeña en cuanto a habitantes, pero grande en lo que se refiere a su historia en el fútbol como es Uruguay. La selección de Cabo Verde ha quedado encuadrada en el Grupo H del Mundial 2026, junto al país charrúa, España y Arabia Saudí. El jugador caboverdiano del Real Madrid de baloncesto, Edy Tavares, vivirá un duelo especial entre su país y España; donde ha desarrollado en grueso de su carrera.

Cuándo juega Cabo Verde en el Mundial de 2026

El estreno oficial de Cabo Verde en el Mundial será, precisamente, contra la selección española. El equipo africano -a priori, el menos fuerte de los cuatro miembros del Grupo H- debutará ante una de las grandes candidatas a alzarse con el título en territorio americano. El lunes 15 de junio se disputará este encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El combinado africano medirá fuerzas con Uruguay en la segunda jornada y cerrará su participación en la fase de grupos con un duelo ante Arabia Saudí el viernes 26 de junio en Houston.

Cabo Verde vs. España : lunes 15 de junio (18:00 horas de la España peninsular) – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

: lunes 15 de junio (18:00 horas de la España peninsular) – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Cabo Verde vs. Uruguay : lunes 22 de junio (00:00 horas de la España peninsular) – Hard Rock Stadium, Miami.

: lunes 22 de junio (00:00 horas de la España peninsular) – Hard Rock Stadium, Miami. Cabo Verde vs. Arabia Saudí: sábado 27 de junio (02:00 horas de la España peninsular) – NRG Stadium, Houston

Convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026

Porteros

Carlos Santos

Márcio de Rosa

Vozinha

Defensas

Diney Borges

Kelvin Pires

Stopira

Logan Costa

Roberto Lopes

Sidny Lopes Cabral

Steven Moreira

Wagner Pina

Centrocampistas

Jamiro Monteiro

Deroy Duarte

Joao Paulo Fernandes

Kevin Pina

Laros Duarte

Telmo Arcanjo

Yannick Semedo

Delanteros

Dailon Livramento

Garry Rodrigues

Gilson Benchimol

Jovane Cabral

Nuno da Costa

Ryan Mendes

Willy Semedo

Hélio Varela

Quién es el portero de Cabo Verde

La selección de Cabo Verde hace gala de veteranía en su meta, lugar que ocupa Vozinha. Este portero de 39 años, que milita actualmente en el Chaves de la Segunda División de Portugal, ha sido el encargado de defender la retaguardia caboverdiana en la fase de clasificación.

Las estrellas de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026

Como muchos países africanos, Cabo Verde cuenta con un buen número de futbolistas seleccionables más allá de los que han crecido dentro de sus fronteras. El trabajo de reclutamiento de los caboverdianos ha sido un éxito, apelando a las raíces de jugadores que compiten en Europa y que cuentan con raíces en Cabo Verde. El líder del combinado africano sigue siendo Ryan Mendes, máximo goleador histórico de la selección con 22 tantos en 92 partidos. También destaca la aportación de Willy Semedo, que ha dejado buena impresión con el Omonia chipriota en las dos últimas ediciones de la Conference League.

Así es el seleccionador de Cabo Verde en el Mundial 2026

Pedro Leitão Brito, conocido futbolísticamente como Bubista, es el director del barco de la selección de Cabo Verde desde el banquillo. Como jugador tuvo un breve paso por el Badajoz, desarrollando el grueso de su carrera entre Angola, Portugal y su Cabo Verde natal. Su trayectoria como entrenador le ha llevado a dirigir únicamente a su país, dando el salto a la selección nacional, con la que ha conseguido una clasificación histórica para el Mundial.

La camiseta de Cabo Verde en el Mundial 2026

Cabo Verde buscaba una ‘piel’ a la altura de la importante cita con la historia del país. La marca estadounidense Capelli es la encargada de vestir al conjunto caboverdiano para el Mundia. La primera equipación utiliza un azul oscuro similar al que predomina en la bandera del país, recubierto con u patrón geométrico triangular inspirado en las rutas aéreas que conectan las distintas islas del país. Para la camiseta visitante, se presenta el color blanco; también presente en la bandera caboverdiana y con el mismo patrón que la camiseta local.