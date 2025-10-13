Cabo Verde logra una clasificación histórica y jugará su primer Mundial

Cabo Verde ha escrito una nueva página en la historia de los mundiales. La selección africana venció este lunes a Eswatini (2-0) y selló su clasificación matemática para estar en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Un hito que hace que el país haya desatado toda una fiesta para celebrar que se enfrentarán contra las mejores del mundo el próximo verano.

Y lo consiguieron en un grupo donde superaron a otros equipos más potentes históricamente como Camerún, que solo tendrá opción de estar en el torneo si consigue afianzar la segunda plaza y jugar la fase de repesca.

Un partido que Cabo Verde no olvidará

El marcador no reflejó las numerosas dificultades que el conjunto caboverdiano pasó en la primera parte para encontrar la más mínima rendija en el tupido entramado defensivo que dispuso Esuatini. Y cuando los jugadores de Bubista lograron superar a los defensores, siempre apareció la figura del guardameta visitante Khanyakwezwe Shabalala, que resolvió con oficio cada remate de los delanteros locales.

Un panorama que cambió por completo a los tres minutos de la segunda mitad, cuando Dailon Livramento derribó definitivamente el ‘muro’ suazi, tras aprovechar un balón suelto en el interior del área.

El delantero del Casa Pia portugués, que ya anotó el pasado mes de septiembre el gol de la victoria (1-0) sobre Camerún, volvió a demostrar su viveza tras rematar a las redes (1-0) un balón centrado por ‘Yannick’ Semedo que la zaga visitante no acertó a despejar. Un gol que pareció liberar definitivamente a Cabo Verde que, cuatro minutos más tarde, en el 52, pudo doblar su ventaja en un remate de Jamiro Monteiro que se estrelló en el larguero.