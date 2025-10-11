Así queda la clasificación del grupo de España para el Mundial de 2026

La selección española sigue imparable en su camino hacia el Mundial de Estados Unidos 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente sumó su tercera victoria en tres citas asentándose como el líder indiscutible en la clasificación del grupo E de los clasificatorios europeos. Georgia fue la última víctima de la vigente campeona de Europa, aunque no por goleada como en los partidos precedentes.

En un estadio Martínez Valero lleno hasta la bandera, España dio un paso de gigante para clasificarse casi matemáticamente de cara al Mundial. El equipo nacional venía de ganar fuera de casa a Bulgaria (0-3) y a Turquía (0-6) consiguiendo un nuevo gran resultado (2-0) que aupa a la cúspide de la clasificación del grupo a una España imparable. 11 goles a favor y ninguno en contra en tres encuentros.

Las bajas de Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Dani Carvajal o Morata, columna vertebral del equipo en los recientes éxitos, no se hicieron notar en una España que brilló con luz propia. La Roja volvió a desplegar un juego de quilates con Pedro Porro ofreciendo una gran versión.

Los autores de los goles fueron Yéremy Pino y Oyarzabal con cada uno de ellos marcando un gol en cada mitad. El partido estuvo marcado por el enorme nivel que mostró el portero visitante, Giorgi Mamardashvili, quien sacó un penalti a Ferran Torres. Además el equipo de Luis de la Fuente estrelló el balón en dos ocasiones contra el poste en la segunda mitad.

España recibirá el próximo martes en el estadio José Zorrilla de Valladolid a Bulgaria en un partido donde los chicos de Luis de la Fuente podrían certificar su pase matemático al Mundial de Estados Unidos. Los búlgaros vienen de encajar una dolorosa derrota por 1-6 ante Turquía y están muy lejos de conseguir el pase para el evento estrella de la FIFA. España suma y sigue con una imagen extraordinaria.