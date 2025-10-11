Arda Güler se luce en la victoria de Turquía contra Bulgaria con un golazo

Arda Güler deslumbró en el Bulgaria-Turquía correspondiente a la tercera jornada de los clasificatorios para el Mundial de Estados Unidos. El mediapunta madridista, que está encuadrado en el grupo de España, anotó el 0-1 en una jugada eléctrica en la que hizo una pared con el capitán Hakan Çalhanoğlu para perforar el marco defendido por Mitov.

El jugador del Real Madrid demostró su gran momento de forma al iniciar la jugada, combinar con el interista y finalmente definir con un disparo raso cruzado que adelantó a su equipo. La velocidad de ejecución de la jugada, al igual que la precisión en el disparo, sólo está al alcance de los elegidos. Bulgaria empataría en la primera mitad con un tanto de Kirilov a pase de Despodov.

Sin embargo, Turquía desencadenaría una tormenta perfecta al inicio de la segunda mitad. Los otomanos lograrían tres goles en apenas siete minutos, dos de ellos, obra de Yildiz. Arda Güler volvería a ser protagonista al asistir al jugador de la Juventus en uno de los de su cuenta.

El madridista, que disputó 69 minutos antes de ser reemplazado por Can Uzun, quiso dar un último caramelo a su compañero Çelik para que éste anotase a placer el 1-5 en el encuentro. Arda se marchó al banquillo ovacionado por sus compañeros tras completar un enorme partido con un golazo y dos asistencias de gol.

Sin duda, el Real Madrid puede estar más que satisfecho por el rendimiento del prometedor futbolista de 20 años. Arda fue el faro y timón de su selección repartiendo además cuatro pases clave y acertando en el 90% de los pases que dio. El jugador, además, completó con éxito tres regates y también recibió tres faltas. Güler culminó un partidazo que pone de manifiesto que esta temporada 2025/26 va a ser decisivo con cualquier camiseta que vista.