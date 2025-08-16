Arda Güler sube de nivel

La tercera temporada de Arda Güler en el Real Madrid ha comenzado con un aroma diferente a sus dos primeras campañas como madridista. El turco ha ganado galones con la llegada de Xabi Alonso al banquillo merengue. En el Mundial de Clubes partió como titular en cinco de los seis partidos del Real Madrid en Estados Unidos, donde acompañó en el centro del campo a Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Independientemente de la posición que termine ocupando sobre el campo, el salto de Arda Güler en la jerarquía del equipo es evidente. En el amistoso de preparación ante el WSG Tirol, el jugador otomano sacó a relucir el talento de su zurda. Partiendo desde la derecha, Güler dejó una gran asistencia a Mbappé, golpeó un balón al larguero y estuvo a centímetros de sumar su segundo pase de gol.

La importancia del joven jugador se aprecia en detalles como el balón parado. En uno de los lanzamientos de los que dispuso el Real Madrid cerca de la portería rival, Güler fue el elegido para golpear el esférico. Lo hizo por delante de un especialista en la materia como Trent Alexander-Arnold y de uno de los pesos pesados del equipo como Kylian Mbappé. La decisión final a la hora de tirar las faltas no obedece solo a la calidad en el golpeo, que está claro que Güler posee, si no que suele mostrar los galones del jugador sobre el campo.

Todo apunta a que el turco será el encargado de este tipo de lanzamientos durante la temporada. También se espera el veneno de su golpeo en los saques de esquina y en las faltas laterales. La zurda de Güler y la diestra de Alexander-Arnold serán dos de las grandes armas del Real Madrid en ataque. El balón parado es un elemento clave para desatascar defensas cerradas, habituales en muchos partidos de Liga. La calidad de los lanzadores, sumada al poderío aéreo de Huijsen, Tchouméni, Rudiger o Militao, augura una productiva cosecha para los merengues en este tipo de acciones.

Arda Güler apunta a titular ante Osasuna

El Real Madrid, después una pretemporada a contrarreloj tras disputar el Mundial de Clubes, ya vislumbra el arranque liguero. El conjunto blanco debutará en el Santiago Bernabéu ante Osasuna el próximo 19 de agosto a las 21:00 horas. Xabi Alonso recupera a Fede Valverde, que no viajó a Austria por precaución, pero seguirá contando con las bajas de Camavinga, Bellingham, Endrick y Mendy.

Uno de los fijos en el once del técnico será Arda Güler. El turco podría acompañar a Valverde y Tchouméni en el centro del campo u ocupar el flanco derecho del ataque. Las baja de Camavinga le da más opciones en la medular. Sea cual sea su posición sobre el césped, el talentoso veinteañero estrenará sus renovados galones ante un Santiago Bernabéu que ya disfrutó con él en la recta final de la pasada campaña.