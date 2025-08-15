Osasuna ya prepara su visita al Santiago Bernabéu: «No creo que hayan descansado poco…»

El Real Madrid arrancará de forma oficial la temporada 2025/26 el próximo martes 19 de agosto. El Santiago Bernabéu será testigo del debut de los de Xabi Alonso, que se enfrentarán a Osasuna a las 21:00 horas. Los blancos llegarán a esta fecha tras solo 15 días de pretemporada. Pese a los intentos del club de Concha Espina de aplazar el partido ante el conjunto navarro, que no se oponía a la propuesta, el Juez Único de Competición desestimó el recurso del Real Madrid y mantuvo la fecha original.

Para su estreno liguero, Xabi Alonso contará con las bajas de Jude Bellingham, Ferland Mendy, Endrick y Eduardo Camavinga. Se espera que el once de los merengues ante Osasuna sea similar al del amistoso de preparación ante el WSG Tirol, pero podría incluir a un Fede Valverde que no viajó a Austria por precaución. El técnico tolosarra también podrá contar con un Franco Mastantuono que, tras alcanzar ayer la mayoría de edad, se incorporará a los entrenamientos en Valdebebas.

Osasuna, por su parte, intentará sacar puntos en el Santiago Bernabéu aprovechando el escaso rodaje de los blancos. Los rojillos apenas han modificado su plantilla de cara a la campaña 2025/26. El canterano madridista Víctor Muñoz y Valentin Rosier han sido las únicas incorporaciones de un Osasuna que ha ingresado 12 millones de euros por el traspaso de Jesús Areso al Athletic Club.

El cambio más importante en el equipo pamplonica se ha producido en el banquillo. La etapa de Vicente Moreno llegó a su fin, y con él la llegada de Alessio Lisci. El técnico italiano brilló con el Mirandés la pasada campaña, con el que estuvo cerca de un sorprendente ascenso a Primera. Lisci, que debutará en Liga en el Santiago Bernabéu, pasó ayer por los micrófonos de El Partidazo de COPE. Sobre la pretemporada exprés del Real Madrid, el entrenador de Osasuna no considera que sea un gran hándicap: «No creo que hayan descansado poco porque vienen de jugar el Mundial de Clubes y esto les permitió probar muchas cosas».

Lisci puso en valor el talento de los jugadores que conforman la plantilla madridista. «El Real Madrid tiene unas individualidades que hacen que tengas que modificar el planteamiento, el sistema y todo. Eso hay que tenerlo en cuenta e intentar limitarlas lo máximo posible», ha declarado el entrenador transalpino en COPE.

Osasuna se suma a las críticas por el Villarreal – Barça

En los últimos días se han sucedido las críticas de jugadores, entrenadores y directivos de los equipos de la Liga por la disputa del Villarreal – Barça en Miami. Además del comunicado oficial del Real Madrid contra la decisión de la Liga, Ángel Torres (presidente del Getafe), Unai Simón (Athletic Club) e Íñigo Pérez (entrenador del Rayo Vallecano) han mostrado su oposición al traslado del partido a tierras estadounidenses.

En su entrevista en COPE, Lisci también ha expresado su rechazo ante esta decisión. «No me gusta porque soy de un fútbol más tradicional. Ahora el fútbol se mueven por las televisiones, porque son estas las que meten dinero y las que deciden a que hora se tienen que jugar los partidos», ha indicado el entrenador de Osasuna.