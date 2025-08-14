La cariñosa respuesta del presidente de River Plate a Florentino Pérez: «Nos unen puentes de gloria»

La llegada de Mastantuono al Real Madrid, oficializada a todos los efectos con su presentación este jueves, pone otro puente con River Plate. El acento argentino se escucha de nuevo en un Bernabéu carente de ello desde que Di María no transitaba por sus tripas. Mastantuono despega del club con más ligas en Argentina y aterriza en el que más tiene en España.

Puente aéreo entre River Plate y Real Madrid que fortalece una relación sana y continuada a lo largo del tiempo. Así lo confirmó Florentino Pérez durante la presentación de Mastantuono. «Quiero tener una mención especial a River Plate, un club que tiene una vinculación histórica con el Real Madrid. Sentimos admiración y orgullo», expresó ante de dirigirse al jugador.

«Hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid. Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 Copas de Europa, muchas gracias por querer estar aquí con nosotros», añadió. Los elogios se han reproducido desde el otro lado del Atlántico. Allí los recibió Jorge Brito, presidente del club argentino que los ha enviado de vuelta a través de las redes sociales.

«Muchas gracias por tus palabras Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones. La historia entre River y el Real Madrid está llena de momentos inolvidables, como aquel primer encuentro en Chamartín en 1951, también nuestra presencia en el homenaje a Paco Gento en 1965″, inicia.

» Y por supuesto, el legado eterno de Alfredo Di Stéfano, símbolo inmortal de ambos clubes. Alfredo se formó en River y se convirtió en leyenda, es ese puente de gloria y admiración que une a River Plate con el Real Madrid. Ese vínculo se renovó muchas veces con grandes jugadores surgidos de nuestras formativas que brillaron también en el Bernabéu. Para River es un orgullo ver que nuestras instituciones caminan unidas por la pasión, el buen fútbol, el prestigio y una historia que honra lo mejor de este deporte», finaliza.