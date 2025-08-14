Mastantuono: «El mejor jugador del mundo para mí es Messi»

Franco Mastantuono atendió a los medios de comunicación tras ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El argentino fue presentado como nuevo futbolista del conjunto blanco con el dorsal ’30’. Es el primer jugador argentino que llega a la entidad madridista desde que lo hiciese Ángel di María en 2010.

Mastantuono comenzó mostrando su felicidad: «Estoy muy contento. Siempre fue un suelo jugar en el Real Madrid». Sobre cómo vivió la opción de jugar en el equipo blanco, explicó lo siguiente: «Cuando surgió la charla y se hizo oficial mi pase, yo seguía en River. Cuando llegué a Madrid es cuando me he centrado en este club tan grande».

«Soy un jugador ofensivo, zurdo, pero tiro por la derecha. Lo que sí aseguro es que voy a dejar todo de mí para ayudar al equipo y para que el fan del Real Madrid se siente identificado conmigo», comentó.

También habló de la llamada que le hizo Xabi Alonso: «Para mí fue muy importante esa charla. Me dio mucha confianza y se significó mucho». «Nací en River, para mí el equipo más grande de América. No pude ver a Di Stéfano, pero es una alegría enorme haber podido llegar aquí», comentó.

«Messi significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que le vimos jugar, pero el Real Madrid es el club más grande del mundo. Vengo a hacer mi camino y a que los aficionados estén contentos con lo que puedo hacer en el campo», aseguró el nuevo jugador del Real Madrid.

Sobre su primer recuerdo del Real Madrid, aseguró que fueron las Champions que ganaron. «Es increíble estar en un club con tantos jugadores como este. Estuve con Bellingham y me recibió de maravilla. Me encanta y me dio la bienvenida», explicó.

Sobre cómo ha pasado estos días en Madrid sin poder entrenar, explicó lo siguiente: «Madrid es una ciudad muy linda, me sentí cómodo. Tuve ansiedad porque tenía muchas ganas de empezar».

«Le había pedido al presidente si podía usar el número ’30’, ya que era muy especial para mí. Me ilusionaba seguir usándolo», comentó sobre la elección del dorsal. «Voy a estar como pueda para ayudar al equipo, en la posición que el técnico decida. Vengo a ayudar como sea, si estoy más acostumbrado a jugar por la derecha, tirado por dentro. Pero donde juegue, mi intención es ayudar. lo que decida el técnico va a estar bien para ayudar al equipo», explicó sobre su posición.

Mastantuono reconoció que estuvo cerca de fichar por el PSG: «Es verdad que hubo conversaciones, agradezco la conversación que tuve con Luis Enrique. Pero elegí el Madrid finalmente». «Miré a todos los jugadores argentinos que estuvieron aquí. Di María e Higuaín fueron los más recientes. Para mí el mejor jugador del mundo es Messi, soy argentino», añadió.