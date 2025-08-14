Florentino Pérez a Mastantuono: «Muchas gracias por querer estar con nosotros»

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue el primero en tomar la palabra durante la presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador madridista. «Hoy es un día de especial emoción, llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol en los últimos años. Querido Mastantuono, felicidades porque hoy se hace realidad tu gran sueño, en el día de tu cumpleaños», comenzó.

«Quiero tener una mención especial a River Plate, un club que tiene una vinculación histórica con el Real Madrid. Sentimos admiración y orgullo. Hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid. Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 Copas de Europa, muchas gracias por querer estar aquí con nosotros», añadió el máximo mandatario blanco.

Un seguimiento de muchos años

El Real Madrid lleva varios años siguiendo a Mastantuono. De hecho, empezaron a observarle con mucha atención durante la celebración del Mundial Sub-17 que se disputó en Indonesia entre noviembre y diciembre de 2023. Los emisarios madridistas que acudieron al torneo apuntaron varios nombres como el de Paris Brunner o Claudio Echeverri, que ya es nuevo jugador del Manchester City, pero también se fijaron en un joven mediocentro argentino, más pequeño que la mayoría de sus compañeros, que no fue titular por los problemas físicos que sufrió meses antes, pero sí participó en todos los partidos menos en el tercer y cuarto puesto.

Mastantuono es un centrocampista ofensivo zurdo llamado a marcar una época. A sus 18 años recién cumplidos ha demostrado que tiene muy buena llegada desde atrás y facilidad para finalizar. Es capaz de imprimir velocidad al juego y de romper líneas de presión. Además, tiene un gran golpeo. De hecho, uno de sus puntos fuertes son los lanzamientos de falta, como demostró haciendo un golazo a Boca Juniors. También, los ojeadores del Real Madrid siempre han destacado su fortaleza mental, impropia para un jugador tan sumamente joven. Tiene muchísima personalidad, algo que no duda en demostrar en el terreno de juego.