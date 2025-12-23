Asencio pide seguir «igual» a Vinicius tras los pitos del Bernabéu: «Es uno de los mejores»

Raúl Asencio ha hablado de la tensa situación que hay entre Vinicius Junior y el Santiago Bernabéu. La estrella brasileña fue pitada cuando salió sustituido en el partido ante el Sevilla y encendió todas las alarmas acerca de su continuidad con la renovación aún en el aire. Es por ello que, desde el vestuario, han querido arroparle para cerrar filas y evitar que la afición se desenganche del extremo.

Con ya 14 partidos consecutivos sin marcar gol, a Vinicius le recriminan que no dé un paso al frente en la crisis que atraviesa el equipo desde hace semanas. Perdieron el liderato y eso generó crispación en Chamartín. Para Asencio, el carioca debe seguir siendo él para salir del agujero: «¿Los pitos contra él? El único consejo que le doy es que siga haciendo lo que hace. Es uno de los mejores jugadores del mundo y nos ayuda en el día a día», explicó. Unas palabras que llegan después de que Vinicius encendiese las redes cambiándose su foto de perfil con la camiseta del Real Madrid a otra con la de la selección de Brasil.

Al igual que él, Asencio sabe bien cómo afecta mentalmente cuando recibe ruido de los estadios: «Al final es fútbol. Yo me centro en jugar, que es lo que se me da bien. Si la gente quiere pitar o hacer lo que quiera…eso es según cada uno. Yo disfruto el día a día y soy una persona muy fuerte y en ese tipo de situaciones me crezco», añadió el central.

Xabi Alonso confía de Asencio

Con la lesión de Eder Militao, el canterano ha tenido oportunidad de tener más minutos. Ha sumado dos partidos completos en los dos últimos de Liga y todo a base de una confianza de Xabi Alonso que ha recalcado: «Me ha dado su apoyo para jugar en cualquier posición. Me adaptaré a todo tipo de situaciones, como si tengo que ser portero. Aprovechar oportunidades es bueno para mí al final. Ahora estoy aprendiendo una nueva posición y, cuando antes lo perfeccione, será mejor tanto para mí como para mi equipo», zanjó Asencio.