Real Madrid, Barça y Atlético pierden 17,39 millones de euros en un año por la nefasta gestión de Tebas

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han perdido en un año 17,39 millones de euros por la nefasta gestión de la Liga de Tebas en los derechos audiovisuales. Los tres grandes del fútbol español, equipos de gran categoría internacional que tienen seguidores por todo el mundo, ganan menos dinero que hace un año, cuando por sí solos podrían ingresar mucho más. Pero las medidas de la Liga les impiden hacerlo.

Con los datos conocidos este lunes, difundidos por la propia Liga, el Real Madrid, el equipo que más ingresa en el mundo del fútbol, ha pasado de ganar 157,92 millones a 156,45. Es una perdida de 1,63 millones de euros, que puede parecer poca, pero que de una temporada a otra es mucha, además de un contexto en el que el Real Madrid crece en todos sus ingresos. No lo hace en los derechos audiovisuales de la competición liguera porque la patronal no les deja.

Igual le pasa al Barcelona, aunque su caída es más grande… y eso que ganaron la Liga. El año en el que se proclamaron campeones, el Barça sufrió una caída de 6,04 millones de euros. En la temporada 23/24, los culés ingresaron en esta partida económica 162,49 millones. Un año después, recibe 156,45.

Por su parte, el Atlético de Madrid, que es el otro equipo que supera los 100 millones en ingresos en la Liga (el resto, 17, está por debajo de 100 y varios hasta por debajo de 50), también sufre un importante retroceso. Con 108,17 millones ingresados en la 24/25, pierde casi diez -9,72 en concreto- respecto al año anterior.

Así, los tres grandes del fútbol español suman una pérdida de 17,39 millones de euros de un año a otro por sus derechos audiovisuales. El dato es terrible para ellos y para la Liga porque son tres equipos grandes, con una masa social enorme, con audiencias importantes y siendo a su vez los máximos representantes del fútbol español en el exterior.

La Liga no aprovecha el potencial de estos tres equipos, siempre candidatos a la Champions y a los títulos, y les resta potencial económico por la nefasta gestión de Tebas a tenor de unos paupérrimos datos en los derechos audiovisuales.