Jorge Rey se adelanta a la AEMET y avisa por lo que llega a España: «Estamos ante…»

Jorge Rey se adelanta a la AEMET y advierte de un cambio de tiempo en España en las próximas jornadas, con la vista puesta en una evolución que puede traer novedades relevantes y obligar a seguir la previsión con atención.

Habla de un giro de tendencia que podría notarse con claridad en un tramo del calendario marcado por los desplazamientos y las últimas vacaciones del año para muchos, en días en los que la actividad se multiplica.

Según su lectura de las cabañuelas, el escenario apunta a una variación significativa, por lo que conviene estar pendientes de los próximos partes y de cómo se concreta esa posible transición.

Estamos ante un cambio de tendencia

La nueva estación ha llegado con fuerza y lo hace de tal manera que debemos estar preparados para lo peor, son días de cambios y de visualizar un giro importante de guion que, sin duda alguna tocará empezar a ver de una forma diferente. Es momento de conocer qué nos está esperando en estos días.

Un cambio de tendencia que puede convertirse en una realidad en unos días en los que todo puede ser posible. El invierno nos invita a prepararnos para lo peor, con ciertas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Antes de salir de casa, tocará estar pendientes de este tiempo que está llegando a toda velocidad.

Es importante conocer lo que nos está esperando en unos días en los que el tiempo puede cobrar un importante protagonismo. Será el momento de conocer en primera persona lo que nos está esperando de la mano del joven que no duda en compartir su sabiduría en las redes sociales. Jorge Rey sabe perfectamente qué puede pasar a partir de ahora, con un invierno que apunta maneras.

Los cambios de tendencia de estos días pueden acabar siendo los que nos alejarán de lo que sería habitual en estas próximas jornadas.

Se adelanta Jorge Rey a la AEMET con esta previsión del tiempo

Esta previsión del tiempo parece que se ha convertido en viral, Jorge Rey, nos advierte de lo que puede pasar a partir de ahora, con una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Este joven explica que: «Estamos ante un temporal invernal, con la llegada de fríos continentales». Con la llegada de algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en estos días en los que los desplazamientos acaban siendo una realidad.

Es importante estar preparados para estos cambios que pueden acabar adelantándose a la AEMET, estos expertos explican que: «Se esperan cielos nubosos a cubiertos con nubes bajas en norte y nordeste excepto en el bajo Ebro, nubes medias y altas en el sur con algunas nubes de evolución, y cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en el centro peninsular, cuadrante suroeste y litoral sureste peninsular. Cielos cubiertos con precipitaciones débiles, pero probablemente persistentes en la vertiente cantábrica. En Baleares, cielos nubosos con posibles precipitaciones y chubascos. Con cierta incertidumbre se espera que se produzcan precipitaciones puntualmente intensas y con tormentas en el litoral andaluz de Alborán. Aún se espera alguna precipitación de nieve en cotas altas de otros sistemas montañosos, pero será en general débil. En Canarias cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve. Nieblas puntualmente persistentes en zonas altas de la Cordillera Cantábrica, y más puntualmente en otros sistemas montañosos».

Siguiendo con la misma explicación: «Aumento de las temperaturas mínimas en áreas del norte de la Península, que pueden ser puntualmente notables en áreas de Castilla y León y descensos leves en el cuadrante suroeste, bajo Ebro, Murcia y este de La Mancha. Máximas en ascenso general excepto en los litorales suroeste y cantábrico. Pocos cambios en las temperaturas de Canarias. Viento del norte y nordeste en general, que será moderado en los litorales y en zonas de Castilla y León, cierzo en el valle del Ebro y levante en Alborán; nordeste flojo la mitad sur de la península y a sotavento del Pirineo. Tramontana moderada a fuerte, con rachas de muy fuerte entre Girona y Baleares. Norte a noroeste moderado en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Posibilidad de precipitaciones intensas en el litoral andaluz de Alborán, posiblemente acompañadas de tormentas».