Aviso urgente de la AEMET para Castilla-La Mancha: alerta por nieve en estas zonas

La alerta por nieve se activa en estas zonas, la AEMET lanza un aviso urgente para Castilla- La Mancha. Es el momento de empezar a pensar en una serie de cambios que tenemos que incorporar a nuestro día a día, el tiempo puede dar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar cada uno de los detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Es hora de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Por lo que, quizás habrá llegado ese momento de aprovechar al máximo esta estabilidad que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Es hora de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener y que nos sitúa en una situación del todo inesperada, Castilla -La Mancha se encuentra en el punto de mira de la AEMET.

La AEMET activa un aviso urgente para Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha se prepara para un importante cambio de tendencia que puede acabará siendo lo que nos golpeará de lleno. En estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista, nada mejor para prepararnos que un destacado cambio de tendencia que nos hará estar pendientes del cielo.

La nieve será la que activará este aviso urgente que, sin duda alguna, puede acabar siendo la gran protagonista de este puente. Tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, se convertirá en este plus de buenas sensaciones que será esencial.

Es momento de prepararnos para el frío más extremo que acabará llegando al corazón de un territorio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar convirtiéndose en la puerta de entrada de determinadas situaciones que deberemos empezar a ver llegar de forma inesperada. El mal tiempo cobrará protagonismo en esta previsión del tiempo que puede ser clave en estas jornadas.

Se activa la alerta por la nieve en estas zonas

Castilla-La Mancha será una de las zonas más afectadas por un cambio en el tiempo que va llegando a toda velocidad y que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a preparar un desplazamiento que puede ser esencial.

Tal y como se presenta en la web de la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos. Brumas y nieblas en zonas de montaña, que por la tarde-noche se extenderán a amplias zonas de las mitades sur y este. Probables precipitaciones débiles en zonas de montaña del nordeste de madrugada y del sur por la tarde. Cota de nieve en torno a 1400 – 1600 metros de madrugada en los sistemas Central e Ibérico. Temperaturas en ascenso. Heladas débiles y dispersas en cumbres de los sistemas Central e Ibérico. Viento del oeste flojo a moderado, con alguna racha muy fuerte en las sierras de Segura y Alcaraz de madrugada».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de viento en las cumbres de las Sierras de Alcaráz y Segura de madrugada». Para al resto de España la situación puede complicarse por momentos: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por el paso de frentes que dejarán predominio de cielos nubosos o cubiertos, con una tendencia a abrirse algunos claros en el Mediterráneo y suroeste peninsular. Se espera que las precipitaciones afecten a la mayor parte del tercio norte peninsular y a entornos de montaña, siendo probables de forma débil y ocasional en el resto del territorio a excepción de las islas Pitiusas y gran parte del área mediterránea peninsular donde no se esperan. Los mayores acumulados se prevén en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental donde serán más persistentes. Nevará en montañas del tercio norte, también posible en las del centro y sureste a una cota de 1300/1600 metros, 1000/1200 m. en el Pirineo, donde se prevén acumulados significativos, subiendo por encima de 2000 m en todas las zonas. En Canarias, intervalos nubosos en las islas de mayor relieve sin descartar alguna lluvia débil; predominio de poco nuboso o despejado en las orientales con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde.

Brumas y bancos de niebla en Galicia, en principales entornos de montaña así como en áreas aledañas en la meseta Sur. Probable calima ligera en Canarias. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península, y no se descarta de forma notable en el Cantábrico las máximas. Pocos cambios en los archipiélagos. Heladas en el Pirineo y dispersas en otros entornos de montaña».