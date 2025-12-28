El bus de Madrid que se convierte en buzón para las cartas los Reyes Magos: fechas, dónde está y cuándo se puede ir

Cada Navidad, Madrid se llena de planes pensados para familias, pero algunos terminan destacando por encima del resto porque van dirigidos a quienes viven esta época con mayor ilusión, es decir, los niños. En concreto, tenemos que destacar el autobús especial que se instala en Cibeles y que, durante unos días, deja de ser un vehículo de transporte para convertirse en un punto clave de la ruta hacia Oriente. No importa la edad: a cualquier niño le sorprende encontrarse un autobús decorado como si fuera parte del séquito real de los Reyes Magos, con un buzón dentro preparado para recibir su carta antes de la noche más mágica del año.

El Ayuntamiento de Madrid y EMT Madrid han decidido mantener la iniciativa un año más, y el autobús que sirve para hacer entrega de las cartas de los niños a los Reyes Magos ya lleva días instalado, y permanecerá operativo hasta ,mañana lunes 29 de diciembre, con un horario que permite organizar la visita casi en cualquier momento del día. Así, si estos días tan ajetreados no has tenido tiempo de llevar a los niños, ha llegado el momento de hacerlo. La decoración exterior cambia por completo la apariencia habitual del vehículo y lo convierte en una especie de estación mágica en la que recibir todos esos deseos que los más pequeños de la casa quieren pedir a los Reyes Magos. La sensación es la de estar ante una atracción navideña en mitad de la ciudad, algo que llama la atención incluso de quienes no tenían pensado detenerse.

Un autobús diseñado para entregar la carta a los Reyes Magos

La mecánica es sencilla: los niños suben al autobús aparcado en Cibeles, recorren un pequeño pasillo decorado para la ocasión y llegan al Buzón Real, colocado en el interior. Allí depositan sus cartas y, en muchos casos, se quedan unos segundos observando el espacio como si realmente estuvieran dejando su mensaje en manos de Sus Majestades. En cuanto a los horarios, podemos ir tanto por la mañana como por la tarde:

De 11:00 a 14:00 horas

De 17:00 a 20:00 horas

Aunque la acción se desarrolla en pleno centro, la intención es que todos los barrios participen. Por eso, EMT Madrid ha distribuido cartas en las marquesinas de todos los distritos. La idea es que los pequeños puedan escribir sus mensajes en casa o incluso mientras esperan al autobús habitual. Luego, solo tienen que llevarla a Cibeles y depositarla en el buzón del vehículo. No importa el diseño ni la procedencia: cualquier carta es válida siempre que esté dirigida a los Reyes Magos.

Un plan que ya forma parte de la Navidad de Madrid

El año pasado, unas 2.500 personas se acercaron a este autobús especial. La cifra sorprendió al propio Ayuntamiento, que no esperaba una acogida tan amplia. Para muchos niños, fue su primer contacto directo con un espacio real preparado para entregar la carta. Para otros, ya forma parte de su lista de tradiciones junto al alumbrado, el Mercado de Navidad o el paseo por la calle Alcalá.

Este tipo de propuestas funcionan porque mezclan sencillez y emoción. No es una actividad complicada, no requiere entrada ni largas esperas, y sin embargo se vive con la misma intensidad que otros planes más elaborados. Quizá por eso se ha convertido en una parada fija para tantas familias que buscan un momento tranquilo dentro del bullicio típico de estas fechas.

Una herramienta para fomentar el transporte público durante estas fiestas

El autobús-buzón forma parte de la campaña municipal Donde para tu bus, empieza tu Navidad, con la que EMT Madrid quiere recordar la importancia del transporte público en unas fechas de movilidad intensa. El objetivo es doble: celebrar la Navidad con una experiencia pensada para los más pequeños y, al mismo tiempo, animar a los madrileños a moverse por la ciudad sin recurrir al vehículo privado.

La campaña incluye también mensajes sobre el uso de las bicicletas eléctricas de bicimad y sobre las ventajas de la red de autobuses, que incrementa su demanda durante los días previos a Reyes. La ciudad se llena de actividad, los centros comerciales multiplican afluencia y el tráfico se complica; por eso, recordarle a los ciudadanos alternativas más cómodas es parte del propósito de esta acción.

En la puesta en marcha del autobús estuvieron presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que quisieron dar la bienvenida a esta nueva edición. Su visita sirvió como apertura simbólica de una iniciativa que ya se ha consolidado y que, cada año, va ganando más peso dentro del calendario navideño de Madrid.

Un pequeño ritual que se convierte en recuerdo

Subir al autobús dura apenas unos minutos, pero es suficiente para crear un pequeño recuerdo que se guarda durante toda la infancia. Para muchos niños madrileños, entregar su carta aquí se ha convertido en un gesto que marca el inicio real de la Navidad. Y para los adultos, supone un respiro dentro del ritmo frenético de estas fechas.

Hasta mañana 29 de diciembre, el autobús seguirá esperando en Cibeles, decorado, iluminado y listo para cumplir su misión: que ninguna carta se quede sin entregar.