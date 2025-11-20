Vuelve el autobús de las luces de Navidad de Barcelona: fechas, entradas y recorrido del Barcelona Christmas Tour

Barcelona se transforma cada año en un lugar mágico durante las fiestas navideñas, y una de las mejores formas de disfrutar de la belleza de la ciudad en esta época del año es subirse al Barcelona Christmas Tour, un autobús de dos pisos que recorre los lugares más emblemáticos de la capital catalana, iluminados para la ocasión. Este recorrido nocturno, impulsado por Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y Turismo de Barcelona, se ha convertido en una de las actividades más esperadas cada diciembre.

Con una duración de aproximadamente 80 minutos, el recorrido está ambientado con música navideña y un guía experto ofrece explicaciones en español, catalán o inglés no sólo sobre los monumentos, sino también acerca de las curiosidades y tradiciones navideñas de Barcelona, como la historia del Home dels Nassos (El Hombre de las Narices) y el origen de la pasta de galets, que se utiliza en la tradicional comida navideña catalana.

Barcelona Christmas Tour

El servicio del Barcelona Christmas Tour comenzará el 28 de noviembre y estará disponible hasta el 4 de enero, todos los días de la semana, a excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. Las salidas diarias se realizan entre las 18:00 y las 20:30 horas, con un total de entre seis y diez trayectos programados por día, dependiendo de la demanda. La salida se realiza desde la parada del Barcelona Bus Turístic en la plaza de Cataluña, en la ruta azul.

Las entradas para el Barcelona Christmas Tour se pueden adquirir por Internet a través de la web oficial de Hola Barcelona. Los precios son los siguientes:

Adultos (a partir de 13 años) : 15 €

: 15 € Niños (de 4 a 12 años) : 10 €

: 10 € Menores de 4 años: gratis

Recorrido

El Barcelona Christmas Tour es un recorrido nocturno de 90 minutos que pasa por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, todos ellos iluminados con luces de Navidad. Este año, como novedad, se incorpora la iluminación de la Via Laietana, una de las principales arterias de la ciudad, que promete ser uno de los atractivos del recorrido. El itinerario incluye, entre otros, los siguientes puntos:

Plaza de Cataluña : el corazón de la ciudad, donde empieza y finaliza el recorrido. Este año, la plaza estrena un nuevo alumbrado.

: el corazón de la ciudad, donde empieza y finaliza el recorrido. Este año, la plaza estrena un nuevo alumbrado. Paseo de Gracia : la famosa avenida, conocida por sus tiendas de lujo y edificios modernistas, tiene una iluminación espectacular en Navidad, especialmente las fachadas de la Casa Batlló y La Pedrera.

: la famosa avenida, conocida por sus tiendas de lujo y edificios modernistas, tiene una iluminación espectacular en Navidad, especialmente las fachadas de la Casa Batlló y La Pedrera. Sagrada Familia : la icónica basílica de Antoni Gaudí, cuyo mercado de Navidad es un lugar de visita obligada durante las fiestas.

: la icónica basílica de Antoni Gaudí, cuyo mercado de Navidad es un lugar de visita obligada durante las fiestas. Recinto Modernista de Sant Pau : un conjunto arquitectónico impresionante, que también se decora de manera especial durante las fiestas.

: un conjunto arquitectónico impresionante, que también se decora de manera especial durante las fiestas. Arco de Triunfo : este monumento, ubicado en el Paseo de Lluís Companys, se suma al recorrido del Barcelona Christmas Tour.

: este monumento, ubicado en el Paseo de Lluís Companys, se suma al recorrido del Barcelona Christmas Tour. Avenida del Paralelo y Gran Vía : estas avenidas se transforman en escenarios brillantes, donde las luces crean un ambiente mágico.

: estas avenidas se transforman en escenarios brillantes, donde las luces crean un ambiente mágico. Plaza de la Universidad: otro de los puntos clave del recorrido, decorado con un alumbrado espectacular.

El recorrido también pasa cerca de los famosos mercados de Navidad, como el de Santa Lucía, en la Plaza de la Catedral, y el de la Sagrada Familia, que ofrecen productos típicos de estas festividades.

Programación navideña

Este año, las luces no solo cubren las avenidas principales, sino que también se extienden por diversos distritos de la ciudad. El recorrido a bordo del autobús de dos pisos del Barcelona Christmas Tour te permitirá disfrutar de una vista privilegiada de este alumbrado, pasando por lugares icónicos como la Casa Batlló y La Pedrera. Las luces de Navidad estarán encendidas desde el 22 de noviembre hasta el 6 de enero, con horarios extendidos los fines de semana. Los horarios son los siguientes:

De domingos a jueves : de 17:30 a 1:00 horas.

: de 17:30 a 1:00 horas. Viernes y sábados : de 17:30 a 2:00 horas.

: de 17:30 a 2:00 horas. 24, 31 de diciembre y 5 de enero: de 17:30 a 2:00horas.

Uno de los mayores atractivos de la ciudad durante la Navidad son sus mercados y ferias tradicionales. La Feria de la Santa Lucía, situada frente a la Catedral, es la feria más antigua de la capital catalana. Aquí encontrarás una gran variedad de productos como árboles de Navidad, figuras de pesebre, caganers (figuras típicas de la tradición catalana) y muchos otros adornos y regalos navideños.

Asimismo, Barcelona ofrece una amplia variedad de actividades para toda la familia. Desde el Festival de Navidad en la plaza de Cataluña, con actividades artísticas y musicales al aire libre, hasta el Universo de la Luz en el Recinto Modernista de Sant Pau, un paraíso lleno de luces y colores. Para los más pequeños, el Poble Espanyol ofrece talleres de artesanía, teatro y música.

Para los más deportistas, el 25 de diciembre se celebra la Copa de Navidad en el Port Vell, una carrera en aguas abiertas que es la más antigua de España. También se celebra la Carrera de las Narices el 31 de diciembre, una peculiar carrera cuyo nombre hace referencia al personaje mítico que tiene tantas narices como días tiene el año.