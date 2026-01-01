Cinco jugadores del Mallorca son desde hoy libres para fichar por quien quieran. Todos ellos acaban su contrato el próximo 30 de junio, pero desde este uno de enero la FIFA les autoriza a negociar su futuro con cualquier club.

La lista la encabeza el capitán Antonio Raíllo, con quien hace meses que existe un principio de acuerdo para renovar que aún no se ha hecho oficial. En principio debería seguir al menos un año más, porque ésta es la voluntad de ambas partes, pero lo cierto es que todavía no se ha anunciado y el defensa es libre para negociar su futuro con quien considere oportuno.

La relación la completan Cuéllar, Omar Mascarell, Asano y Llabrés, lo que induce a pensar que puede haber bastante movimiento en la plantilla este verano, porque podría darse perfectamente el caso de que ni uno solo de estos cinco renovara. De hecho, no hay que descartar que Llabrés abandone el equipo en enero, ya que tiene ofertas de varios equipos de Segunda División. De todos ellos, más allá de Raíllo, el que tiene más posibilidades de continuar es Omar Mascarell, al que se va a ofrecer un año más. Será el jugador tinerfeño, que acabó ayer su participación en la Copa África con Guinea Ecuatorial, el que tome la decisión definitiva.

Además cabe recordar que hay otros dos jugadores cedidos, Kumbulla y Mateo Joseph, pero sus derechos son propiedad de la Roma y del Leeds. En el primero de los casos el Mallorca dispone de una opción de compra por siete millones de euros que, a día de hoy, parece imposible pensar que pueda ejecutarse. Mateo Joseph, en cambio, sí que interesa para la próxima temporada, aunque su equipo no quiso introducir ninguna cláusula. El Mallorca, sin embargo, intentará o bien ficharle o bien conseguir un segundo año de cesión, en función de las pretensiones económicas de los ingleses.