Guinea autoriza a Omar Mascarell a jugar ante el Elche

Guinea Ecuatorial autoriza a Omar Mascarell a jugar ante el Elche el próximo sábado, permitiendo su incorporación a la selección a partir del domingo para unirse a la expedición que viajará a Marruecos para disputar a partir del 21 de diciembre la Copa África. Es una buena noticia para Arrasate, que no podrá contar para el último partido del año en Son Moix con el lesionado Raíllo ni con el sancionado Samú Costa.

Los guineanos no debutan en la Copa África hasta el 24 de diciembre, fecha en la que se enfrentarán a Burkina Faso, lo que beneficia la incorporación tardía de Mascarell ya que, por ejemplo, la selección anfitriona Marruecos jugará su primer partido el domingo 21 ante Comoros en Rabat. Sudán y Argelina son las otras dos selecciones que completan su grupo en esta fase previa.

Con Omar Mascarell disponible Arrasate tendrá centrocampistas suficientes para cubrir la baja de Samú Costa, mientras que el albanés Marash Kumbulla será quien ocupe la demarcación del lesionado Raíllo, al que no se espera ya hasta 2026 tras haber sufrido una rotura de pómulo en el partido jugado el pasado viernes en el Carlos Tartiere ante el Oviedo.

Con 14 puntos en 15 jornadas, el Mallorca está pendiente ahora de los resultados de hoy domingo para saber si acaba o no la jornada en posiciones de descenso, ya que le pueden superar en la clasificación hasta tres equipos en función de los resultados. El Valencia está empatado a 14 puntos y recibe al Sevilla en Mestalla, el Girona, con 12, visita al Elche en el Martínez Valero, y Osasuna, también con 12, juega el lunes en su estadio de El Sadar ante el Levante, que ha pasado a ser colista con nueve puntos tras el empate del Oviedo.

El partido ante el Elche, que será el último del año en Son Moix, se disputará el sábado a las 16.15 horas y se espera una buena entrada para despedir 2025 con una victoria que sería importantísima.