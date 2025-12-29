El cine más antiguo de Mallorca se convertirá a sus 145 años en el corazón cultural del sur de la Isla durante los 365 días del año.

Funcionará como sala de conciertos, actuaciones, proyecciones y representaciones de gran formato, salas de exposición, pequeñas aulas, alojando, además a las entidades locales que se dedican a la promoción artística y cultural, caso de la Escuela de Música y Artes Escénicas o la Banda Municipal de Música y también albergará una oficina de información turística.

Una vez que se concrete su reforma integral para lo cual ya se ha convocado un concurso de ideas, sus 1.700 metros cuadrados se convertirán en el referente cultural del sur de Mallorca y foco de atracción turística, dentro del casco urbano del municipio más extenso de la Isla (325 km²) con 40.000 habitantes.

Pese a su antigüedad, el clausurado Recreatiu conserva gran parte de su estructura funcional como cine o teatro la reforma integral a la que se le someterá deberá optimizar los espacios favoreciendo la relación entre ellos, así como entre las personas que acudirán al edificio o trabajarán en él.

Situado en el número 6 de calle de Sa Fira desde 1877, clausurado hace más de dos décadas (2003) y de titularidad municipal, el Recreatiu de Cas Coix en Llucmajor, primero fue una sala de teatro y, a partir de 1912, empezaron las proyecciones cinematográficas hasta el cierre de sus puertas.

Ahora una vez que el Ayuntamiento de Llucmajor materialice su rediseño integral esta infraestructura cultural permitirá fomentar la desestacionalización, creación y activación de productos turísticos practicables en temporada baja y promocionar el turismo sostenible.

El principal colectivo beneficiario serán todos los habitantes del término municipal, así como los visitantes además claro está del sector cultural, ya que se concentrarán en un mismo espacio unos servicios que ahora están dispersos en distintas ubicaciones o que a día de hoy no se pueden ofrecer por carencia de espacios adecuados.

Además de habilitar el edificio para la realización de espectáculos, actividades culturales y turísticas y adaptar sus instalaciones para todo tipo de acontecimientos, con el objetivo de atraer público, entre otras cuestiones, se habilitarán salas de exposiciones permanentes para situar las figuras de “gegants” y “cavallets cotoners” y también acogerá el archivo histórico de Llucmajor.

El futuro Recreatiu Cas Coix se convertirá en un foco de atracción turística que, añadido a los dos otros espacios que son ya objeto de interés turístico en el centro del municipio, como son el Claustro de San Buenaventura y el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany, será un eje cultural de interés turístico de primera categoría.

Un conjunto en pleno centro urbano que enlazaría la plaza de la Vila, pasaría por la calle de sa Fira (donde está Cas Coix), llegaría a la calle del Convento (donde se encuentra el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany) y acabaría en el Claustro de San Buenaventura, un edificio del siglo XVII que aloja pinturas murales únicas en toda Europa.