No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado jueves 12 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 517 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido observar cómo la familia De la Reina no puede evitar celebrar al máximo que Damián y Digna, por fin, han podido celebrar su boda. La cita de Salva y Claudia parece ir viento en popa, mientras que Luz se queda completamente descolocada y sin palabras al recibir una noticia de lo más impactante, a la par que inquietante. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han podido observar cómo la dura realidad parece que se impone entre Marta y Cloe. Pero no todo queda ahí, puesto que Carmen acaba provocando una profunda decepción no solamente en Claudia, sino también en Valentina. Todo ello mientras Pablo se ve en la obligación de enfrentarse a Luz, y todo como consecuencia del diagnóstico de Miguel. En cuanto a Manuela, no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cantar las cuarenta a Tasio, y hacerlo sin importar en absoluto las posibles consecuencias. ¡Es evidente que ha llegado a su límite!

¿Qué sucede en el capítulo 518 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 16 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han tenido la oportunidad de ver cómo Claudia no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a Carmen. Ha llegado el momento de decirle todo lo que piensa.

En cuanto a Digna, hace todo lo que está en su mano para intentar hacer las paces con Julia, mientras que Pablo ha querido hacer una visita de lo más esperada a Marisol, y terminan dando un paso mucho más allá. Pablo y Nieves no han tenido reparos a la hora de poner las cartas sobre la mesa, de una vez por todas.

Por si fuera poco, Luz se ha visto sorprendida al recibir una noticia de lo más impactante, a la par que devastadora. Todo ello mientras Beatriz ha irrumpido en la fiesta benéfica, logrando dejar a Gabriel contra las cuerdas. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.