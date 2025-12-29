Colas en Lidl por el robot aspirador a precio de saldo que todo el mundo quiere probar: el más deseado de esta Navidad

Aunque la Navidad ya ha pasado, puede que ahora estés buscando regalos para la noche de Reyes y si lo que deseas es encontrar el electrodoméstico perfecto, Lidl tiene lo que necesitas: el robot aspirador a precio de saldo que todo el mundo quiere probar y que ya se agota en su página web.

Seguro que durante estas fiestas has tenido la sensación de que la casa se transformaba en un caos de papeles de regalo tirados por el suelo, confeti, migas y soñabas con poder tener algo que lo limpiara todo de una vez pero sin que te costara media paga extra. Pues si miras en el bazar online de Lidl comprobarás como actualmente destaca como Producto Top, su robot aspirador y friegasuelos que la cadena alemana vende por 114,99 euros. Un robot que llega en un momento ideal también para quienes quieren regalar algo útil por Reyes sin entrar en precios desorbitados. Es ese tipo de regalo que funciona para padres, parejas, personas mayores o incluso para uno mismo, porque no entra en la categoría de capricho, sino en la de alivio doméstico.

Colas en Lidl por el robot aspirador a precio de saldo

El principal reclamo es su función 2 en 1. El robot aspira y friega a la vez, algo que normalmente solo se ve en modelos bastante más caros. Esto no sustituye al fregado profundo de la semana, pero sí mantiene el suelo en buen estado entre una limpieza y otra. El depósito de polvo, de unos 435 ml, permite completar la mayoría de limpiezas sin vaciarlo constantemente. El depósito de agua, de 150 ml, acompaña bien esa rutina de fregar ligero que tanto agradecen los suelos duros cuando hay mucho trasiego.

Todo el proceso de mantenimiento es sencillo: el depósito se quita en segundos, se vacía, se lava y se vuelve a colocar sin complicaciones. Para pisos donde hay niños que dejan migas a diario o mascotas que van dejando pelo a su paso, es un pequeño respiro.

Modos de limpieza adaptados a cualquier necesidad

Una de las cosas que más sorprenden en este modelo es la cantidad de modos que incorpora para su rango de precio. En total, cuatro:

Auto , que realiza una limpieza aleatoria para el uso diario.

, que realiza una limpieza aleatoria para el uso diario. Spot, pensado para zonas concretas donde se ha acumulado más suciedad, con una limpieza en espiral y mayor potencia.

pensado para zonas concretas donde se ha acumulado más suciedad, con una limpieza en espiral y mayor potencia. Esquinas , que recorre bordes y rincones a los que cuesta llegar con una escoba.

, que recorre bordes y rincones a los que cuesta llegar con una escoba. Programado, quizá el más cómodo para estas fechas, porque permite dejar todo listo para que el robot limpie a una hora fija, incluso estando fuera.

En días de casas llenas y horarios cambiantes, poder programarlo es casi un regalo añadido.

Navegación inteligente y limpieza en forma de S

Aunque no es un robot con mapeo láser ni cámaras, sí incorpora navegación inteligente mediante girosensor, lo que mejora mucho el patrón de limpieza. No se mueve de manera errática, sino siguiendo un movimiento en forma de S que cubre mejor la superficie. Esto, unido a los dos cepillos laterales que arrastran la suciedad hacia la zona central, aumenta bastante la eficacia general.

Funciona sobre suelos duros y alfombras de pelo corto, una combinación habitual en muchas viviendas. Y su tamaño, con aproximadamente 32 cm de diámetro y solo 8 cm de altura, le permite pasar bajo muebles donde suele acumularse polvo durante todo diciembre: sofás, camas, muebles auxiliares o mesas de salón. El nivel de ruido, por debajo de los 70 dB en modo de máxima potencia, lo hace manejable incluso si se utiliza mientras hay gente en casa.

Autonomía suficiente para limpiezas completas

En modo Auto, la autonomía alcanza los 100 minutos, tiempo más que razonable para pisos de tamaño medio. Cuando detecta poca batería, vuelve solo a la estación de carga, sin necesidad de supervisión. Su batería de iones de litio tarda entre 4 y 7 horas en cargarse por completo, dentro de lo habitual para este tipo de dispositivos.

Tiene una potencia de 36 W y un peso aproximado de 2 kilos, lo que facilita moverlo de una habitación a otra cuando se quiere limpiar zonas concretas sin complicarse.

Uso sencillo: ideal para todos los públicos

Otro aspecto que está gustando mucho entre los compradores es su simplicidad. No requiere aplicaciones ni conexión WiFi. Se maneja con botones físicos o con el mando a distancia que trae incluido. Personas mayores o usuarios que prefieren evitar configuraciones complejas lo agradecen. Además, en la caja viene todo lo necesario para que funcione desde el primer minuto: la estación de carga, el adaptador, el depósito de agua, un cepillo de limpieza, cepillos laterales y de repuesto y un filtro adicional.

Es un equipo pensado para limpiar sin aprender nada complicado, lo que lo convierte en una opción sólida tanto como regalo como para uso personal.

Por qué es uno de los productos estrella antes de Reyes

La combinación de factores explica por qué este robot está dando tanto que hablar justo ahora. Su precio es muy competitivo, la función de aspirar y fregar a la vez lo coloca por encima de muchos modelos básicos, la autonomía encaja con la mayoría de hogares y su manejo sencillo lo convierte en un candidato ideal para regalar sin miedo a que resulte complejo.

Además, al venderse sólo online, muchos compradores se están apresurando para asegurarlo antes del 5 de enero, evitando sorpresas de última hora. Y no es de extrañar: encontrar un dispositivo práctico, útil y accesible justo antes de Reyes es algo que suele volar. Este robot aspirador friegasuelos se perfila así como uno de los productos más deseados de la recta final de la Navidad. Un aliado silencioso que promete simplificar las tareas domésticas justo cuando más se agradece.