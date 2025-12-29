El PP exige a Armengol que tramite de una vez la ley que permite desalojar a los okupas en 24 horas

El PP exige a la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol que tramite de una vez la ley que permite desalojar a los okupas en 24 horas que mantiene paralizada desde febrero de 2024.

La iniciativa impulsada por el PP en el Senado y ya aprobada en la Cámara Alta, busca agilizar los desalojos hasta en 24 horas, reforzar las sanciones penales y establecer medidas complementarias como la prohibición del empadronamiento en inmuebles okupados y beneficios fiscales para los propietarios afectados.

Pero no parece que la intención del Gobierno de Pedro Sánchez sea desbloquear la denominada Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de viviendas y locales, si tenemos en cuenta que esta misma semana ha prorrogado la ley antidesahucio por séptimo año consecutivo.

Todo ello tras el acuerdo alcanzado entre los proetarras de EH Bildu y el PSOE con el añadido de que los okupas que cobren hasta 1.800 euros mensuales o 2.200 si tienen un hijo, estarán protegidos ante un desahucio ya que se les considera «personas vulnerables».

No obstante, ante la negativa reiterada de la también secretaria general de los socialistas de Baleares a tramitarla en la Mesa del Congreso, el Grupo Parlamentario del PP en Baleares ha registrado en el Parlament una iniciativa mediante la que reclama a Armengol que desbloquee de manera inmediata la Ley contra la ocupación ilegal aprobada en el Senado.

Así, el portavoz del PP Balears en la Cámara balear, Sebastià Sagreras, ha afirmado que «Armengol está bloqueando una ley que protege a los propietarios y a los vecinos, poniendo en riesgo la seguridad y la convivencia en nuestras comunidades» y ha añadido que «no podemos permitir que el esfuerzo legítimo de las familias por acceder a una vivienda sea vulnerado por la ocupación ilegal y la pasividad de quienes tienen la obligación de tramitar la ley».

«Esta iniciativa», subraya Sagreras, «no cuestiona las políticas de vivienda social ni las ayudas a personas vulnerables. Se trata de proteger a quienes cumplen la ley frente a conductas delictivas que ponen en riesgo la propiedad privada y la convivencia vecinal», ha insistido el diputado balear del PP.

Por todo ello, el PP pide el apoyo de los grupos políticos con representación en el Parlament para instar a Francina Armengol a desbloquear de forma urgente la tramitación de esta ley.