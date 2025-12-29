La OCU avisa: sólo estos dos turrones de chocolate crujiente pasan el filtro

A estas alturas de diciembre, y aunque ya hayamos pasado la Nochebuena, y la Navidad, lo cierto es que todavía nos quedan por delante celebraciones como la Nochevieja, y con con ello puede que tengamos en mente ir al supermercado a por más turrón. Este es el dulce que marca la época navideña y aunque existen de muchos tipos, el de chocolate parece ser el que más gusta a todo el mundo, tanto a los niños como a los mayores, pero ¿es todo el turrón de chocolate de calidad?. La OCU avisa al respecto, y en un estudio que ha hecho, desvela que sólo dos turrones de chocolate crujiente pasan el filtro

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado este año 45 turrones de chocolate, entre los tradicionales crujientes y los nuevos turrones estilo Dubái, y las conclusiones no son precisamente optimistas. La mayoría suspende o apenas alcanza el aprobado, ya sea por calidad de los ingredientes o por su perfil nutricional y su resultado en cata. El estudio, que incluye productos de 20 marcas distintas, revisa etiquetado, composición, aditivos, información nutricional, precio y valoración sensorial por parte de expertos pasteleros. Y el veredicto es claro: de los 45, sólo nueve aprueban y solo dos pueden considerarse realmente buenos.

El estudio de la OCU sobre los turrones de chocolate crujiente

Si deseas conocer el mejor turrón de chocolate, la OCU ha elaborado este estudio en el que antes de hablar de marcas o desvelar cuáles pasan del aprobado, dejan claro algo que puede que ya hayas notado en los últimos años: el turrón de chocolate se ha convertido en un dulce excesivamente dulce, plano y poco memorable, en el que el sabor a cacao queda en segundo plano.

Aunque visualmente se parezca a una tableta de chocolate, el turrón de chocolate tiene importantes diferencias. Es más grueso, incorpora arroz inflado para aportar el crujiente y, sobre todo, no utiliza exclusivamente manteca de cacao como grasa. En su lugar, muchas marcas mezclan la manteca con otras grasas vegetales más baratas y de peor calidad sensorial, como aceite de girasol, grasa de palma o manteca de karité.

Esta sustitución no sólo afecta al sabor y a la textura, también obliga a añadir aromas artificiales para compensar la falta de cacao real. El resultado, según los expertos, es un producto que no se funde bien en la boca, con poco aroma y una experiencia bastante alejada de lo que cabría esperar de un dulce navideño.

Aditivos, aromas y un aprobado muy justo

El análisis de ingredientes en las tabletas de chocolate analizadas por la OCU revela otro problema: el recurso generalizado a los aditivos. Todos los turrones incorporan aromas añadidos y múltiples emulsionantes. Algunos, como las lecitinas, se consideran aceptables, pero otros generan más dudas.

La OCU penaliza especialmente el uso del E476 (polirricinoleato de poliglicerol), un aditivo utilizado para mejorar la textura de productos con cacao. Según el organismo, su consumo puede alterar la mucosa y la flora intestinal, por lo que considera que su presencia no es recomendable, especialmente en productos de consumo habitual. Este tipo de decisiones en la formulación explican por qué ocho turrones de chocolate crujiente ni siquiera alcanzan la nota mínima para ser considerados aceptables.

Los mejores turrones de chocolate tras la cata de los expertos

Si algo debería destacar en un turrón navideño es el sabor. Sin embargo, las catas realizadas por expertos pasteleros refuerzan la mala impresión general. La mayoría de los turrones resultan excesivamente dulces, hasta el punto de tapar cualquier otro matiz. Se detectan problemas de brillo, mezclas poco homogéneas, chocolate que no se funde correctamente, falta de aroma y una mala distribución del arroz inflado. En algunos casos, el crujiente se convierte en una masa dura que se pega a los dientes; en otros, el producto resulta demasiado blando y graso.

Aun así, hay excepciones. Entre los turrones de chocolate negro crujiente, destacan los de Froiz, Favorina (Lidl) y Hacendado (Mercadona). En la categoría de chocolate con leche, obtienen buenas valoraciones Carrefour Sensation y Froiz, y en chocolate blanco, Flor de Navidad (Aldi) y Carrefour Sensation.

El efecto sorpresa de los turrones estilo Dubái

La gran novedad de esta Navidad eran los turrones de chocolate estilo Dubái, elaborados con crema de pistacho y kadaif. La OCU ha analizado cinco referencias y el resultado es desigual.

En varios casos, los expertos describen productos grasientos, excesivamente dulces o salados y con poco carácter. Sin embargo, uno destaca claramente sobre el resto: el turrón estilo Dubái de Delaviuda, que obtiene la mejor nota global del estudio, un 9 sobre 10 (y una calificación de 64 sobre 100). Este turrón se vende por 12,98 euros la tableta de 100 gramos Los catadores valoran su equilibrio, su perfil más gourmet y sus notas tostadas, con recuerdos a galleta, fruto seco e incluso matices cítricos. Es, según la OCU, el producto más logrado del análisis.

Las marcas blancas, las grandes ganadoras del estudio

Una de las conclusiones más llamativas del análisis es que las marcas blancas salen mejor paradas que muchas marcas tradicionales. Y entre estas, el turrón mejor valorado entre los crujientes es el chocolate blanco crujiente de Flor de Navidad (Aldi), que destaca por su cremosidad, su perfil lácteo y un dulzor más contenido. Un turrón que se vende por 2,19 euros (200 gramos) y que alcanza una puntuación de 64 sobre 100. El informe desmonta así la idea de que un nombre conocido garantiza calidad. En muchos casos, elegir por marca puede llevar a pagar más por un producto peor formulado y con peor comportamiento sensorial.

Un capricho puntual, no un dulce para todos los días

Más allá de lo analizado, el estudio recuerda que el turrón de chocolate es un producto muy calórico. De media aporta unas 529 kcal por cada 100 gramos, con un contenido de azúcar cercano al 45 % y un nivel elevado de grasas saturadas. Por eso, la OCU insiste en que su consumo debe ser estrictamente ocasional. Incluso durante la Navidad, recomiendan evitar la costumbre de tomar pequeñas porciones a diario, ya que el impacto nutricional acaba siendo significativo, pero al menos ya sabemos que el turrón de chocolate negro crujiente Dubai de Delaviuda y el de chocolate blanco crujiente Flor de Navidad (Aldi), son los dos únicos que por lo visto, realmente merecen la pena.