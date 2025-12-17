Adiós al turrón de siempre: su sustituto ya está en Mercadona y es más rico y menos empalagoso

Estamos a una semana de la Nochebuena y, a estas alturas, muchas casas ya tienen clara la lista de dulces que no pueden faltar en la mesa de Navidad. Turrones, polvorones, mantecados y chocolates empiezan a ocupar un espacio fijo en despensas y salones. Sin embargo, no todos los años apetece lo mismo ni todos los paladares buscan la intensidad de siempre. De hecho, cada vez son más quienes confiesan que el turrón tradicional, sobre todo el blando, se les hace demasiado pesado después de una comida copiosa.

En ese contexto, Mercadona ha dado con una alternativa que está convenciendo incluso a los más clásicos. No se trata de eliminar el turrón de la mesa, sino de ofrecer una opción distinta, más equilibrada y fácil de disfrutar. Las almendras rellenas de turrón Hacendado se están convirtiendo en uno de los dulces más comentados de esta campaña navideña por una razón muy clara: mantienen el sabor de siempre, pero sin resultar empalagosas.

Adiós al turrón de siempre: su sustituto ya está en Mercadona

Uno de los grandes aciertos de las almendras rellenas de turrón Hacendado que podemos encontrar en Mercadona está en su formato. Se presenta en un paquete de 150 gramos, una cantidad muy medida que encaja perfectamente con la idea de picar sin excesos. Frente a las tabletas de turrón tradicionales, que obligan a cortar porciones y acaban muchas veces medio olvidadas en el armario, estas almendras ofrecen unidades individuales listas para comer. Ese detalle cambia por completo la experiencia y hace que sean ideales para sobremesas largas, cafés o incluso para servirlas en un pequeño cuenco y ofrecer a la familia o también, en el caso de que alguna de las tardes navideñas tengamos una visita.

La combinación que explica su éxito

La base de este dulce es una almendra entera, que aporta ese punto tostado y natural que equilibra el conjunto. En su interior, el relleno de turrón concentra el sabor clásico que muchos asocian directamente con la Navidad. La clave está en la proporción. El turrón no domina por completo el bocado, sino que acompaña.

Ese equilibrio hace que el dulzor sea más moderado. No se pierde la esencia del turrón, pero se suaviza. Para quienes disfrutan del sabor, pero no de la sensación pesada que deja en el paladar, esta combinación resulta especialmente acertada. Cada almendra se nota compacta, con una textura firme y agradable al morder, sin resultar pegajosa.

Por qué muchos las prefieren frente al turrón tradicional

El turrón de siempre tiene su público fiel, pero también tiene detractores. Hay quien lo considera demasiado dulce, quien se cansa rápido o quien sólo puede comer uno o dos trozos antes de sentir saturación. Las almendras rellenas de turrón juegan son más fáciles de dosificar y permiten disfrutar del sabor sin llegar a ese punto empalagoso.

Además, el hecho de que la almendra tenga protagonismo ayuda a que el conjunto resulte más ligero al paladar. El contraste entre la parte exterior y el relleno interior aporta dinamismo al bocado, algo que se agradece especialmente después de comidas largas, tan habituales en estas fechas.

Un dulce navideño versátil para cualquier momento

Otra de las razones por las que este producto está ganando terreno es su versatilidad. Funciona como postre, como acompañamiento del café o incluso como pequeño capricho a media tarde. No exige una ocasión concreta ni una presentación elaborada. Es abrir el paquete y servir.

También es una opción muy práctica para llevar a reuniones familiares o encuentros con amigos. Ocupa poco espacio, no se estropea con facilidad y suele gustar a perfiles muy distintos. Tanto quienes adoran el turrón como quienes lo evitan encuentran aquí un punto intermedio que convence a ambos.

Precio ajustado y disponibilidad en plena campaña navideña

Las almendras rellenas de turrón Hacendado tienen un precio de 2,90 euros el paquete de 150 gramos. Un coste razonable si se tiene en cuenta que se trata de un producto claramente ligado a la temporada navideña y pensado para el consumo ocasional.

A día de hoy están disponibles en los supermercados Mercadona como parte de su surtido especial de Navidad. Como ocurre con muchos productos de estas fechas, su presencia en tienda puede variar según la demanda, especialmente a medida que se acerquen los días clave.

Una alternativa que no viene a sustituir, sino a complementar

Este dulce no pretende borrar al turrón tradicional de la mesa. Más bien, se presenta como un complemento. Una opción distinta para quienes buscan variar, reducir el dulzor o simplemente probar algo nuevo sin renunciar a los sabores de siempre.

Mercadona ha sabido leer bien ese cambio de hábitos. Cada vez se buscan más formatos pequeños, sabores equilibrados y productos que permitan disfrutar sin excesos. En ese sentido, estas almendras rellenas de turrón encajan perfectamente con lo que muchos consumidores piden hoy en día.

Así, para quienes este año quieren despedirse, al menos en parte, del turrón de siempre, la alternativa ya está clara. Y todo apunta a que no será una moda pasajera, sino un nuevo clásico de las Navidades en muchos hogares.