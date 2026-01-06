A partir de su adjudicación inicial, una empresa conjunta de Skanska y Flatiron Dragados ha firmado un contrato con Los Angeles World Airports (LAX) por 445 millones de dólares para su proyecto de mejoras viales del Programa de Modernización de Aeródromos y Terminales.

Las obras en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles remodelarán alrededor de 6 kilómetros de carreteras. El proyecto también modernizará los semáforos e implementará sistemas avanzados de monitoreo de tráfico para optimizar los viajes y aumentar la seguridad de dicho aeropuerto.

El trabajo adicional se suma al trabajo original de 323 millones de dólares que la empresa conjunta ya firmó en septiembre antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles, por un valor total de 868 millones de dólares.

El alcance original de ese trabajo incluye 4,4 millas de carreteras reemplazadas y reconfiguradas a lo largo de Sepulveda Boulevard, lo que ayudará a separar el tráfico del aeropuerto del tráfico local.

El proyecto es parte de una modernización más amplia del LAX, según el comunicado de prensa, y se lleva a cabo en medio de un programa de mejora de capital que totalizará 30 mil millones de dólares. La construcción comenzó en julio y se espera que esté terminada en el cuarto trimestre de 2030.