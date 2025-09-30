FlatironDragados, la filial de ACS producto de la fusión de sus negocios de ingeniería y construcción civil en Norteamérica, a través de la integración de sus filiales Dragados North America y Flatiron, ha sido seleccionada en joint venture con Skanska para remodelar el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (EEUU), según ha anunciado a través de un comunicado.

En concreto, la ha joint venture sido seleccionada por Los Angeles World Airports (LAWA) para ejecutar las mejoras viales del Programa de Modernización de Pistas y Terminales (ATMP, por sus siglas en inglés) en dichas instalaciones.

Hasta la fecha, la empresa conjunta Skanska–FlatironDragados ha recibido adjudicaciones por valor de 604 millones de dólares (algo más de 514 millones de euros) para trabajos de preconstrucción y construcción, dentro del presupuesto total estimado de 1.500 millones de dólares (alrededor de 1.276 millones de euros) destinado a este ambicioso plan de mejora de infraestructuras.

Este proyecto representa una pieza clave dentro del proceso de modernización integral del aeropuerto de cara al Mundial de Fútbol de 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

Las mejoras previstas permitirán optimizar la experiencia de los pasajeros y crear sistemas de transporte terrestre más eficientes, capaces de absorber el volumen de tráfico que caracteriza a grandes centros internacionales como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Nuevo proyecto de FlatironDragados

«En Skanska estamos orgullosos de anunciar que lideramos la construcción del proyecto ATMP en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En colaboración con FlatironDragados, trabajaremos junto a LAWA y la comunidad local para transformar la forma en que se accede a uno de los aeropuertos más transitados del mundo», ha declarado James Bailey, vicepresidente ejecutivo de Skanska USA Civil para la Costa Oeste de EEUU.

«Desde el rediseño detallado de más de seis kilómetros de carreteras hasta la construcción de pasarelas y la modificación de semáforos, esta infraestructura perdurable cambiará la manera en que las personas llegan y salen de LAX», ha asegurado.

«Estamos entusiasmados por comenzar este nuevo proyecto Junto a nuestro socio Skanska en LAX. La colaboración en la construcción del proyecto ATMP permitirá que los desplazamientos sean más rápidos, seguros y eficientes dentro y en los alrededores del aeropuerto», ha añadido Dale Nelson, vicepresidente ejecutivo de FlatironDragados.

«Nuestro trabajo no solo contribuirá a la modernización del aeropuerto, sino que también beneficiará a los residentes y comunidades locales al reducir la congestión, mejorar la seguridad y dejar una infraestructura duradera para la región más allá de los Juegos Olímpicos», ha continuado.

El proyecto ATMP se centra en mejoras de pistas y terminales dentro del perímetro actual del aeropuerto, así como en mejoras viales que buscan reducir la congestión y los atascos en las vías de acceso. Además, incluye innovaciones en el monitoreo del tráfico que permitirán reducir los tiempos de espera de los vehículos y las emisiones contaminantes asociadas.