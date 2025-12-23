En concreto, en el acuerdo también incluye que esta operación se complete garantizando la continuidad de las relaciones laborales y contractuales actuales. La operación se encuentra sujeta a las autorizaciones y procedimientos habituales en este tipo de transacciones.

Hiberus se consolida en Latinoamérica

Para Hiberus, esta adquisición permite a la compañía consolidar su presencia en Latinoamérica y ampliar su expansión en zonas geográficas clave.

A través de esta medida, Telefónica Tech avanza en su estrategia de crecimiento y simplificación organización, reforzando así su foco en las soluciones digitales y tecnológicas de mayor valor añadido y en línea con los mercados principales para el grupo (España, Reino Unido, Alemania y Brasil).

«Este acuerdo es un paso natural dentro de nuestra evolución como compañía de servicios digitales del Grupo Telefónica, en el marco del nuevo Plan Estratégico Transform & Grow», ha señalado la directora de operaciones de Telefónica Tech para España y América, María Jesús Almazor.

«Con esta operación reforzamos nuestras capacidades en ciberseguridad y cloud, ya que incorporamos un equipo altamente especializado que liderará nuestra presencia en Latinoamérica», ha afirmado el consejero delegado de hiberus, Sergio López.

Telefónica cifra en 2.500 millones el coste del ERE

Telefónica calcula que el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a siete sociedades del grupo y en el que, según las estimaciones de la empresa saldrán alrededor de 5.500 personas, tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros (antes de impuestos), según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«El valor actual del gasto de los planes de salidas en el conjunto de todas las sociedades afectadas se estima en una provisión total de alrededor de 2.500 millones de euros, antes de impuestos», ha detallado.

Para las sociedades de Telefónica España y Movistar Plus+ la provisión será de alrededor de 2.300 millones de euros, mientras que para las unidades (GBU’s) serán 200 millones de euros.